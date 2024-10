video suggerito

Prossima partita Italia in Nations League, quando e dove gioca contro il Belgio: data e orario L’Italia stasera scenderà in campo contro Israele e tornerà in campo per la successiva partita della Nations League 2024-2025 contro il Belgio: si giocherà allo stadio Re Baldovino, Bruxelles giovedì 14 novembre con fischio d’inizio alle ore 20:45. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dimarco e Doku a contrasto in Italia-Belgio.

L'Italia di Luciano Spalletti stasera scende in campo a Udine contro Israele nella partita valida per la quarta giornata del Girone 2 della Lega A della Nations League 2024-2025. Gli Azzurri vogliono proseguire il loro cammino in vetta al gruppo dopo i successi ottenuti contro Francia e Israele a settembre e il pari di pochi giorni fa col Belgio.

La Nazionale tornerà in campo per le ultime due partite del raggruppamento a novembre: i ragazzi di Spalletti giocheranno il 14 novembre 2024 a Bruxelles contro il Belgio e il 17 novembre 2024 ospiteranno la Francia a Milano.

Il trofeo della Nations League.

Belgio-Italia di Nations League si gioca allo stadio Re Baldovino di Bruxelles

L'Italia scenderà in campo per il quarto turno della Nations League in casa del Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles il 14 novembre 2024 con fischio d'inizio alle ore 20.45.

Gli ultimi quattro precedenti sono tutti positivi per gli Azzurri, visto che l'Italia ha vinto per tre volte e pareggiato una contro i Diavoli Rossi: due vittorie sono arrivate agli Europei (2016 e 2021) e le altre due gare erano di Nations League (2021 e 2024).

Lo stadio Re Baldovino di Bruxelles

Negli ultimi due precedenti allo stadio Re Baldovino di Bruxelles si sono chiusi con una vittoria per l'Italia (2-0 agli Europei del 2000) e una vittoria per il Belgio (3-1 in amichevole nel 2015).

Perché è importante per l'Italia qualificarsi ai quarti di Nations League

Dopo aver affrontato il Belgio, la Nazionale Italiana chiuderà il Girone 2 della Lega A della Nations League 2024-2025 contro la Francia domenica 17 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

L'Italia si è qualificata alla Final Four delle ultime due edizioni del neonato torneo UEFA e in entrambi i casi ha chiuso al terzo posto. Da questa edizione la formula della Nations League è cambiata: le prime due classificate si qualificheranno per i quarti di finale, la terza giocherà uno spareggio per non retrocedere con una delle seconde classificate della Lega B mentre la quarta classificata del girone retrocederà nella Lega B.

È importante superare il turno per la selezione azzurra di Luciano Spalletti perché il pass per i quarti garantisce un posto tra le teste di serie nel sorteggio delle Qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2026, che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti. Al sorteggio saranno testa di serie le 8 promosse ai quarti, più le 4 col miglior Raking FIFA, nel quale l’Italia è attualmente decima.