Prossima partita Italia contro l’Inghilterra: quando gioca in Nations League, data e orario Inghilterra-Italia è la terza gara valida per il gruppo A3 della fase a gironi di Nations League. Il match si gioca allo stadio di Wolverhampton sabato 11 giugno alle ore 20:45.

A cura di Fabrizio Rinelli

La nuova edizione della Nations League è iniziata regalando subito grandi emozioni e sorprese. L'Italia di Roberto Mancini, una volta superata la delusione della mancata qualificazione ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar e il cocente ko nella ‘Finalissima' contro l'Argentina, si è tuffata proprio su questo torneo per ricostruire l'intera rosa degli azzurri. Dopo l'esordio del 4 giugno contro la Germania allo stadio ‘Dall'Ara' di Bologna e il secondo incontro casalingo del 7 giugno contro l'Ungheria allo stadio ‘Manuzzi' di Cesena, adesso gli azzurri saranno chiamati a sfidare l'Inghilterra nella prima delle due trasferte consecutive.

Una sorta di remake della finale degli Europei giocata a Wembley che consentì alla squadra di Mancini di trionfare. Gli azzurri avranno così qualche giorno per organizzare la trasferta e preparare la terza gara dell'andata della fase a gironi. Il cammino dell'Italia sarà poi completato dalla seconda trasferta consecutiva dopo 3 giorni, il 14 giugno contro la Germania per la prima giornata di ritorno della fase a gironi della Nations League prima della ripresa a settembre.

Gare molto importanti dato che l'Italia è inserita in uno dei quatto gironi della Lega A. Secondo il regolamento infatti le nazionali della Lega A che chiuderanno al primo posto la fase a gironi al primo posto si qualificheranno alle Final Four di giugno 2023. Mentre invece le altre vincitrici delle altre leghe saranno promosse per l'edizione 2024/25 con le quarte classificate delle Leghe A e B che invece retrocedono. Le quarte classificate che hanno invece disputato la fase a gironi nella Lega C disputano i play-out a marzo 2024 con le due squadre sconfitte che retrocedono in Lega D.

Quando si gioca Italia-Inghilterra, la data della prossima partita

L'Italia sarà dunque chiamata a giocare la sua prima trasferta di questa fase a gironi della Lega A della Nations League contro l'Inghilterra. Il match si disputerà sabato 11 giugno con calcio d'inizio fissato ore 20:45.

Dove si gioca la prossima partita dell'Italia in Nations League

A differenza della finale degli Europei disputata a Londra, in questo caso l'Italia affronterà l'Inghilterra in un altro impianto. La sfida si giocherà infatti allo stadio Molineux situato in Whitmore Reans, Wolverhampton e rappresenta appunto la casa dei ‘lupi' del Wolverhampton.