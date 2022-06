Italia-Ungheria, formazioni e dove vederla in TV e diretta streaming: Mancini con Gnonto titolare in Nations League

L'Italia di Mancini affronta l'Ungheria di Marco Rossi per la seconda partita della fase a gironi della Nations League. La partita Italia-Ungheria si gioca oggi 7 giugno 2022 alle ore 20:45 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena e si vede in diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli Azzurri sono reduci dal pareggio contro la Germania mentre l'Ungheria ha vinto per 1-0 contro l'Inghilterra ed è al momento prima in classifica con 3 punti. In contemporanea si giocherà anche Germania-Inghilterra.

Mancini cambia ancora la formazione titolare. Nessun problema per Donnarumma che, nonostante l'infortunio nei minuti finale di Italia-Germania, sarà regolarmente in campo. Bonucci torna al centro della difesa con Di Lorenzo a sinistra e Bastoni a desta. Politano partirà dalla panchina, sarà Gnonto a completare il tridente d'attacco con Scamacca e Pellegrini. Marco Rossi in campo con il 5-4-1 con Ad. Szalai unica punta davanti alla linea di centrocampo formata da Schafer, Szoboszlai, A. Nagy e Sallai.

Le probabili formazioni di Italia-Ungheria di Nations League

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Dunarci; Locatelli, Cristante, Tonali; Gnonto, Scamacca, Pellegrini. Ct. Mancini.

UNGHERIA (5-4-1): Gulacsi; Nego, Lang, Orban, At. Szalai, Z. Nagy; Schafer, Szoboszlai, A. Nagy, Sallai; Ad. Szalai. CT: Rossi.