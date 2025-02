video suggerito

Pronti via e De Sciglio segna subito alla sua Juventus: poi Mattia alza le mani per rispetto Pessimo inizio di partita per la Juventus contro l’Empoli: l’ex Mattia De Sciglio ha portato in vantaggio gli ospiti, poi non ha esultato per rispetto verso i suoi vecchi colori e tifosi. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Inizio shock per la Juventus nel ‘lunch match' della domenica contro l'Empoli: palla al centro, passano appena 3 minuti e subito gli ospiti passano in vantaggio con Mattia De Sciglio. Il grande ex – sei stagioni in bianconero con tre Scudetti vinti – non esulta per rispetto dei suoi vecchi colori e tifosi, alzando le mani quasi in segno di scuse, prima di essere travolto dai compagni nell'esultanza.

D'Aversa ha schierato l'esperto difensore milanese, 32 anni lo scorso ottobre, nel ruolo di terzo a destra nelle retroguardia empolese. Al 4′ De Sciglio è salito per cercare di farsi valere su azione di calcio d'angolo e la decisione è stata foriera della rete del vantaggio dei toscani: il corner ha trovato Mattia solissimo sul secondo palo ed è stato per lui un gioco da ragazzi appoggiare di testa in rete, trovando Di Gregorio completamente impreparato. A quel punto le telecamere hanno mostrato il calciatore non esultare, alzando le mani e restando quasi immobile, prima che i compagni di squadra lo sommergessero nell'abbraccio collettivo.

Peggio di così non poteva iniziare il match per la squadra di Thiago Motta, che schiera al centro della difesa il nuovo arrivato Renato Veiga al fianco del ‘superstite' Gatti, decisione praticamente obbligata visto l'infortunio di Kalulu che si è andato ad aggiungere a quelli di Bremer e Cabal. L'alternativa per il tecnico sarebbe stata arretrare Locatelli. Assente anche Cambiaso, Motta ha adattato Weah come terzino sinistro.

La partita con l'Empoli peraltro ha vissuto un altro momento importante poco dopo, quando l'arbitro Zufferli ha prima concesso un calcio di rigore per un fallo di Di Gregorio in uscita su Maleh, salvo poi tornare sui propri passi in seguito all'on-field review suggeritagli dal VAR: l'azione dell'Empoli era viziata da un fallo di mano precedente di Anjorin.