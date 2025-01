video suggerito

Kalulu esce per infortunio, la smorfia di dolore fa paura alla Juve: l'emergenza in difesa continua Pierre Kalulu esce per infortunio dopo un quarto d'ora di Juventus-Benfica, la smorfia di dolore fa paura alla squadra di Thiago Motta: l'emergenza continua per la difesa bianconera.

A cura di Vito Lamorte

L'ultima partita del girone unico della Champions League 2024-2025 della Juventus contro il Benfica inizia nel peggiore dei modi con l'infortunio di Pierre Kalulu: il calciatore bianconero si è fermato al 12′ e si è accasciato a terra dopo una respinta su un cross avversario. Ha cercato di andare oltre il dolore ma pochi secondi dopo ha ha dovuto alzare bandiera bianca per il fastidio alla coscia destra.

Thiago Motta ha inserito al suo posto Manuel Locatelli, che è stato schierato spesso da centrale difensivo ma quello non è propriamente il suo ruolo. L'emergenza in difesa per i bianconeri continua, dopo gli infortuni di Bremer e Cabal, e andranno valutate le condizioni di Kalulu per capire se bisognerà agire ancora sul mercato dopo l'arrivo di Renato Veiga dal Chelsea.

Cristiano Giuntoli prima della partita, ai microfoni di Sky, ha dichiarato: "Il nostro compito è finito, volevamo integrare la rosa con due elementi in difesa e l’abbiamo fatto". Adesso, però, bisognerà capire se servirà un altro innesto in questi ultimi giorni di mercato oppure no: tutto dipenderà, probabilmente, dall'esito degli esami di Kalulu.

Kalulu esce, la Juve prende gol: piove sul bagnato per Thiago Motta

Dopo aver perso Kalulu, la Juventus ha subito anche il gol del Benfica, segnato da Vangelis Pavlidis a porta vuota. La retroguardia bianconera è stata bucata da un lancio lungo, che ha visto Bah controllare e toccato per il compagno che a porta vuota non ha avuto problemi a depositare la palla in rete.

La difesa della Juve non era in linea e per questo motivo Bah si è ritrovato in posizione regolare e comodamente ha potuto appoggiare al compagno, che ha dovuto solo mettere la palla alle spalle di Perin. Un movimento davvero incomprensibile da parte dei calciatori bianconeri in uscita, che è costato carissimo alla Vecchia Signora.