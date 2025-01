Giuntoli chiude il mercato di gennaio della Juventus: “Abbiamo fatto quello che volevamo”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

A meno di clamorosi scossoni la Juventus non farà nessun colpo negli ultimi giorni del mercato di gennaio. Prima della partita di Champions League contro il Benfica Cristiano Giuntoli si è concentrato sullo spinoso argomento dei nuovi acquisti, deludendo i tifosi che forse si aspettavano l'ultimo innesto con il centrale di difesa titolare che non è mai arrivato nonostante le tante voci.

Ai microfoni di SkySport poco prima della partita decisiva per la fase campionato della competizione il Football Director ha fatto il punto sul calciomercato della società, chiarendo che tutte le operazioni programmate sono state portate a termine e che non si aspetta grandi colpi di scena negli ultimi quattro giorni.

Giuntoli fa il punto sul mercato della Juve

I tifosi forse si aspettavano un grande arrivo in difesa, ma stando alle parole del dirigente quel colpo difficilmente arriverà. Di fatti Giuntoli ha annunciato in modo informale la chiusura del mercato della Juventus che ha portato avanti tutti gli affari che erano in programma per questa sessione: "Noi abbiamo sempre detto che non volevamo toccare niente in uscita e volevamo integrare la rosa con due elementi in difesa e l'abbiamo fatto. Poi anche con un attaccante perché Milik tardava a rientrare, quindi abbiamo pensato di prendere Kolo Muani".

Tradotto, i bianconeri si ritirano dal mercato e non faranno più colpi in entrata a meno di clamorose occasioni che potrebbero presentarsi al fotofinish: "In questo mercato quindi il nostro compito è finito, poi è chiaro che staremo sempre attenti a qualche opportunità, sia tecnica che economica adatta alle nostre possibilità". Sono parole che hanno fatto scatenare un po' di polemica tra i tifosi della Juve che forse si aspettavano un ultimo nome per risollevare la squadra nella seconda metà della stagione.