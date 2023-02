Pronostici della Champions sulla TV americana, spunta il Napoli all’improvviso: “Possono vincerla” In occasione di una diretta televisiva con Thierry Henry e Jamie Carragher, Micah Richards ha dimostrato di credere nelle possibilità del Napoli di vincere la Champions.

A cura di Marco Beltrami

Chi vincerà la Champions League? La fase ad eliminazione diretta appena iniziata con le partite degli ottavi di finale sicuramente darà ulteriori indicazioni su quelle che sono le squadre più in forma e con maggiori potenzialità per arrivare fino in fondo. Ancora in gioco le tre italiane, ovvero Milan, Inter e Napoli che hanno comunque buone possibilità di superare il turno. C'è qualcuna tra loro che può ambire alla vittoria del titolo? Una squadra in particolare ha stregato gli addetti ai lavori internazionali, ed è quella di Luciano Spalletti.

Gli azzurri finora si sono resi protagonista di una stagione eccezionale. 15 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica Inter, in un campionato di Serie A che sembra ormai aver preso una piega molto favorevole agli azzurri. Un motivo in più dunque per essere ottimisti anche in vista della Champions: Osimhen e compagni infatti potranno "gestire" le energie nel migliore dei modi soprattutto se dovessero mettere un'ulteriore ipoteca sul campionato. Finora il cammino del Napoli, qualificatosi come primo in un girone in cui c'era anche il Liverpool è stato quasi impeccabile. Contro i tedeschi dell'Eintracht dunque i partenopei partono con i favori del pronostico.

In occasione della consueta diretta sulla Tv americana, alla presenza di grandi glorie del calcio britannico del passato si è parlato anche delle potenziali pretendenti al titolo di campione d'Europa. Tra queste è stato inserito anche il Napoli dall'ex difensore di Manchester City, Aston Villa e Fiorentina e della nazionale inglese Micah Richards, volto noto delle trasmissioni calcistiche internazionali.

Quest'ultimo ha partecipato al prestigioso dibattito con Thierry Henry, e Carragher. Il francese ex Arsenal si è mostrato indeciso e infatti ha sottolineato l'assenza di un chiaro favorito. Per quanto riguarda invece l'ex Liverpool, pur dimostrando di gradire l'idea di un Napoli campione ha scommesso sul Manchester City di Guardiola: "Stanno bene e mi piacerebbe vedere vincere il Napoli, ma penso questo possa essere l'anno del Manchester City"

E Richards, come ha giustificato il suo pronostico che inizialmente aveva un po' sorpreso tutti i suoi compagni d'avventura? Sottolineando la crescita del Napoli. La formazione di Luciano Spalletti dopo aver iniziato alla grande la stagione, è diventata sempre più consapevole dei propri mezzi alla distanza dimostrando tutto il suo valore. Una compagine completa da tutti i punti di vista per l'ex viola che ha spiegato: "Il Napoli può vincere la Champions. È una squadra dinamica, difendono bene e attaccano bene, sono completi".