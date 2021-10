Problema cardiaco per Sergio Aguero: resta in ospedale sotto osservazione Arrivano ulteriori indiscrezioni sulle condizioni di Sergio Aguero dopo il malore accusato in occasione della sfida tra il Barcellona e l’Alaves. Problema di natura cardiaca per il Kun che ora sarà costretto a restare in ospedale sotto osservazioneper sottoporsi ad ulteriori esami nelle prossime ore.

A cura di Marco Beltrami

Come sta Sergio Aguero? Quali sono le condizioni dell'attaccante argentino del Barcellona dopo il malore accusato nel match contro l'Alaves? Le ultime indiscrezioni sullo stato di salute del Kun, hanno confermato il problema di natura cardiaco per l'ex Manchester City. Ora saranno necessari per lui nuovi esami, e soprattutto riposo. Per questo Aguero resterà ancora sotto osservazione in ospedale. Le sue condizioni sono state comunque definite buone.

Filtrano ulteriori notizie su Sergio Aguero. Il Barcellona nella tarda serata di ieri, dopo il deludente pareggio contro l'Alaves, aveva parlato in una nota ufficiale di "fastidio al torace" per l'argentino immediatamente trasportato in ambulanza in ospedale per esami cardiologici. Inizialmente si pensava a problemi legati alle conseguenze di un contrasto aereo per il bomber, e di un possibile colpo ricevuto o alla testa, o al collo, con i replay però che hanno subito fatto sfumare questa ipotesi. Nessun contatto con l'avversario infatti e nessuna brutta ricaduta. Facile pensare che le difficoltà respiratorie e anche le vertigini accusate dal Kun siano state legate ad un problema di natura cardiaca.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano spagnolo "Sport", gli esami a cui si è sottoposto l'ex Manchester City in ospedale hanno evidenziato un'aritmia, ovvero un'anomalia del normale ritmo di contrazione del cuore. Proprio per questo saranno condotti studi più approfonditi per scoprire le cause del tutto. Aguero, che al momento è in buone condizioni, dovrà restare dunque sotto osservazione, anche per capire se ci saranno ulteriori aritmie. El Pais ha svelato che l'argentino già nei giorni scorsi avrebbe accusato un problema simile di natura cardiaca.