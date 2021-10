Malore per Aguero durante Barcellona-Alaves: il Kun finisce in ospedale Sergio Aguero è stato costretto a lasciare il campo poco prima della fine del primo tempo a causa di un misterioso problema fisico. Dopo un contrasto aereo l’argentino ha accusato dei problemi alla gola, e forse anche delle vertigini. Inevitabile la sostituzione e il trasporto immediato in ospedale.

A cura di Marco Beltrami

Il Barcellona è ancora "malato". La squadra blaugrana che solo pochi giorni fa ha licenziato Koeman, affidandosi momentaneamente a Sergi, non è andato oltre l'1-1 contro l'Alaves al Camp Nou. Prosegue la striscia senza vittoria dunque dei catalani che hanno dovuto fare i conti anche con il nuovo ko di Sergio Aguero. L'attaccante argentino, alla sua seconda presenza stagionale da titolare (4 in totale), è stato costretto ad uscire anzitempo a causa di un misterioso problema fisico al torace. Il Kun è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Le prime indiscrezioni parlano di leggera tachicardia. Questa la nota del Barcellona: "Kun Agüero ha riportato un episodio di fastidio al torace ed è stato portato in ospedale per uno studio cardiologico".

Al 41′ minuto di Barcellona-Alaves, Sergio Aguero ha accusato un problema fisico e si è seduto sul terreno di gioco richiamando l'attenzione dell'arbitro. L'argentino dopo essersi toccato a più riprese la gola, con difficoltà anche respiratorie è stato sottoposto alle cure dello staff medico blaugrana. Dopo qualche minuto con compagni e avversari che comunque gli hanno manifestato il proprio sostegno, il Kun si è rialzato a fatica. Niente barella per l'ex Manchester City, che toccandosi nuovamente la parte alta del petto ha raggiunto la sua panchina, e poi è uscito. Immediato il trasporto in ambulanza in ospedale per sottoporsi agli esami del caso e capire i motivi dell'accaduto.

Inizialmente si pensava alle conseguenze di un contrasto aereo poco precedente. Le immagini però sembrano non avallare questa ipotesi, visto che Aguero non viene colpito dall'avversario e né è ricaduto in malo modo. Cosa è successo allora? Saranno gli esami del caso a stabilirlo, anche se le sue condizioni non sono sembrate preoccupanti. Si parla di una leggera tachicardia. C'è attesa per il nuovo comunicato del Barcellona, anche se filtra un certo ottimismo dagli ambienti catalani.