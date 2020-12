La buona notizia per il Napoli è che Koulibaly e Lozano sono stati convocati per la sfida contro il Torino. Difficile che Gattuso li rischi dall'inizio dopo gli acciacchi riportati all'Olimpico, con la Lazio. Nell'ultima partita dell'anno prima della pausa natalizia gli azzurri ritrovano Insigne, che completerà l'attacco con Politano e Petagna: servirà anche la voglia di riscatto del capitano – assente a Roma per squalifica dopo il rosso rimediato a San Siro con l'Inter – per ottenere una vittoria che, alla luce della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, ha un valore particolare.

Quando nello spogliatoio è arrivata la notizia del ricorso accolto, del -1 cancellato assieme alla sconfitta a tavolino, della possibilità di giocare la gara con la Juve c'è stata la reazione entusiasta del gruppo. La classifica (azzurri al terzo posto a quota 24) è tale che un successo permetterebbe di allungare proprio sui bianconeri e soprattutto di lasciare alle spalle il doppio stop delle ultime giornate.

Le assenze nel Napoli sono note: Gattuso deve rinunciare a Mertens, Osimhen. A centrocampo rientra Demme, affiancato da Bakayoko (che sembra favorito rispetto a Fabian) e Zielinski nel doppio ruolo di mezzala e sottopunta. In difesa la cpppia centrale sarà composta da Manolas e Maksimovic con Di Lorenzo e Ghoulam sugli esterni. Meret ha buona possibilità di prendere il posto di Ospina ma il colombiano resta un passo in avanti. I granata sbarcano al San Paolo senza 6 giocatori: Lyanco è squalificato, mancheranno anche gli infortunati Baselli, Murru, Ansaldi e Bonazzoli.