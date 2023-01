Prima l’intervento killer, poi una foto del tackle per festeggiare la vittoria: scoppia il caos In Manchester United-Everton, il difensore dei Red Devils Malacia ha colpito duramente Iwobi, costringendolo a uscire in barella tra le lacrime. Poi, ha pubblicato su Instagram le foto della vittoria, tra cui quella poco prima del suo tackle, scatenando la bufera social.

A cura di Alessio Pediglieri

L'intervento di Tyrrel Malacia è di quelli che visti e rivisti anche più volte non possono essere serenamente accettati come semplici tackle agonistici: il giocatore del Manchester United al 51′ entra in scivolata su Alex Iwobi, attaccante dell'Everton che finisce a terra, dolorante per il durissimo intervento subito. Che lo costringerà a lasciare in lacrime il campo, in barella. Un'uscita che comprometterà l'esito finale del Match, valido per i 32mi di FA Cup, con lo United che vincerà 3-1 e con Malacia che festeggerà la qualificazione ai 18mi di FA Cup postando una foto qualche istante prima del suo intervento killer su Iwobi, scatenando la bufera.

Festeggiare una qualificazione non è reato, anzi: sui social è oramai prassi vedere i vincitori lodare i compagni, il pubblico, se stessi, postando video e foto del successo. Ma utilizzare un'immagine come quella che Malacia ha inserito sul suo profilo Instagram mentre il suo avversario rischia di saltare il prosieguo della stagione per il suo intervento falloso, è stato troppo per tutti. Così il fermo immagine incriminato ha scatenato la bufera social nei confronti del giocatore di ten Hag: avrebbe potuto e dovuto inserire altri episodi non proprio quello in cui Iwobi è stato costretto a uscire piangendo in barella.

Il fermo immagine pubblicato da Malacia che ha scatenato la bufera social

Dopotutto l'intervento avvenuto a inizio ripresa, quando ancora il match era in perfetto equilibrio (1-1) è stato determinante a favore dello United che da lì a poco ha dilagato prendendosi la qualificazione in FA Cup e condannando l'Everton all'eliminazione. Subito dopo l'uscita dal campo di Iwobi, i red devils hanno siglato il vantaggio grazie ad un autogol di Coady, poi hanno trovato il definitivo 3-1 firmato dal solito Rashford, su rigore nel lunghissimo recupero finale, dopo che ai Toffees era stato annullato un gol dal VAR.

Dovuto anche all'infortunio di Iwobi per il quale si è temuto il peggio, con l'interessamento dei legamenti della caviglia: "Speriamo non sia nulla di serio il suo infortunio ma potrebbero essere coinvolti i legamenti" aveva detto nel post gara un rassegnato Lampard che ha puntato spesso e volentieri su Iwobi durante la stagione in corso. Il tutto mentre l'Everton postava sui propri profili l'augurio vero il 26enne nigeriano che gli esami escludessero gravi conseguenze.

Così è stato, Iwobi non sembra aver subito lesioni gravissime, resterà fuori ma per lui la stagione non è finita. Tuttavia, mentre si attendeva l'ultimo esito e mentre tutti erano ancora inorriditi per l'intervento di Malacia e l'innaturale piegamento della caviglia di Iwobi, l'olandese dei Red Devils pubblicata la foto che poi ha scatenato l'ira dei tifosi dei Toffees e non solo, indignando il calcio inglese anche per diversi commenti – divertiti – di diversi supporter dello United. Un secondo scivolone ancor più grave, per l'immagine di Malacia di quanto non fosse stato quello compiuto in campo sul povero Iwobi.