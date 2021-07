“Prenderlo è stata una decisione disastrosa”: l’Olhanense esonera dopo sei mesi Edgar Davids Edgar Davids è stato licenziato dall’Olhanense, squadra portoghese che milita in terza divisione, sei medi dopo il suo arrivo ma dopo il comunicato il presidente ha scritto una lettera ai tifosi rivolgendo parole molto dure all’ex centrocampista olandese: “Prenderlo è stata una decisione disastrosa”.

A cura di Vito Lamorte

La carriera da allenatore di Edgar Davids non è partita nel migliore dei modi. Dopo il periodo come ‘giocatore-allenatore' al Barnet, l'ex centrocampista di Juventus, Inter e Barcellona è stato licenziato dal ruolo di tecnico dell'Olhanense, squadra portoghese che milita in terza divisione. Arrivato a gennaio, l'olandese non hanno mostrato buone cose in Portogallo fin dall'esordio: alla sua prima partita la squadra non è andata oltre il pareggio contro Lusitano de Évora (0-0) e Davids è finito espulso a gara già terminata. È stato coinvolto in una rissa ed è uscito così incazzato da non voler commentare l'accaduto. Il suo bilancio a fine anno è stato di otto vittorie in 19 partite.

Probabilmente le aspettative erano molto alte intorno al nome dell'ex Pitbull della linea mediana ma Olhanense non ha raggiunto "l'obiettivo minimo", ovvero essere promosso in Lega 3, e così Davids ha concluso dopo pochi mesi la sua esperienza in terra lusitana. Luís Torres, presidente della SAD, lo ha criticato duramente in una lettera scritta ai tifosi: "La decisione di nominarlo allenatore mi è stata imposta dal nostro direttore sportivo. Edgar Davids è una persona con una ricca di storia come giocatore, ma questo non dice quasi nulla sulle qualità di un allenatore. Il suo arrivo avrebbe dovuto migliorare finanziariamente il club, ma non me ne sono ancora accorto. Sportivamente, la nomina di Davids è stata disastrosa, è piuttosto chiaro".

Il numero uno del club ha rincarato la dose affermando che "non ha mai saputo creare un legame con la squadra o un'identità o un modello di gioco compatibile con la nostra storia" ma bisogna ammettere che era stato molto più elegante il comunicato ufficiale con cui veniva resa noto l'esonero di Davids, in cui gli si augurava "grande successo personale e sportivo nel suo prossimo progetto". Si tratta della seconda battuta d'arresto per Edgar Davids nella sua carriera da allenatore.