Edgar Davids è il nuovo allenatore della SC Olhanense, storica squadra portoghese che attualmente gioca in terza divisione. Il club lusitano ha annunciato attraverso un post social sul profilo ufficiale Instagram l’arrivo dell’ex calciatore di Ajax, Juventus, Milan, Barcellona e Inter. L'ex centrocampista ha lasciato il suo posto da assistente di Andries Jonker al Telstar, club di seconda serie in Olanda, per diventare a tutti gli effetti allenatore. Il Pitbull era stato anche vice allenatore nella nazionale Ornaje U20 ma ora arriva il suo primo incarico da trainer. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa e Edgar Davids si avvia ad una nuova esperienza da tecnico.

La notizia è stata riportata dal quotidiano lusitano A Bola nell'edizione odierna e poco fa è arrivata la conferma sia dall'ex calciatore della nazionale olandese, con una fotografia del simbolo dell'emblema dell'Algarve pubblicata sui social, che dal club con un comunicato ufficiale. Davids si trasferisce in Algarve per prendere il posto di José Carvalho Araújo: l'Olhanense è attualmente quarto in classifica, a 10 punti dal Vitoria Setubal primo in classifica.

La prima esperienza in panchina di Edgar Davids, però, fu quella al Barnet, dove era secondo di Mark Robson e poi assunse la guida tecnica nelle veste di allenatore-giocatore. Non fu una esperienza felice, visto che arrivo la retrocessione in Conference Premier (quinta serie inglese). Nel frattempo il Pitbull decise di ritirarsi dall'attività agonistica e poi si dimise anche dal suo incarico di primo allenatore.

Il comunicato dell'Olhanense

Sui canali social del club lusitano è stata pubblicata una foto dell'ex calciatore è un semplice post di accompagnamento in lingua portoghese e inglese: "Edgar Davids è il nuovo allenatore dello Sporting Club Olhanense".