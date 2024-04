video suggerito

Salta il ritorno di Nagelsmann al Bayern, resta Ct della Germania: il nuovo allenatore ora è un dilemma Julian Nagelsmann chiude la porta al Bayern Monaco per un ritorno come allenatore dei bavaresi a partire dalla prossima stagione al posto di Tuchel e rinnova il suo mandato come Ct della Germania. Il nome del nuovo allenatore dei bavaresi resta un dilemma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Julian Nagelsmann chiude la porta al Bayern Monaco per un ritorno come allenatore dei bavaresi a partire dalla prossima stagione al posto di Tuchel e rinnova il suo mandato come Ct della Germania. L'annuncio ufficiale è arrivato adesso. Il tecnico rimarrà Ct della nazionale tedesca anche dopo il Campionato Europeo casalingo. Il nuovo contratto del 36enne durerà fino alla conclusione del prossimo Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Nel settembre dello scorso anno Nagelsmann aveva inizialmente firmato un contratto fino a EURO 2024 compreso.

Ora però gli scenari sono cambiati e nonostante la forte volontà dei bavaresi di voler puntare di nuovo su Nagelsmann, il giovane allenatore ha deciso di proseguire il suo percorso con la nazionale tedesca. Il Bayern, dopo aver annunciato il divorzio da Tuchel a fine stagione, aveva messo nel mirino Xabi Alonso, che però ha espresso la volontà di voler restare a Leverkusen. Come lui ora anche Nagelsmann. Salgono ora le quotazioni di Roberto De Zerbi o di Xavi che a fine stagione lascerà il Barcellona appena eliminato dalla Champions League ai quarti dal PSG.

"Questa è una decisione del cuore. È un grande onore poter allenare la squadra nazionale e lavorare con i migliori giocatori del paese" ha detto Nagelsmann subito dopo l'annuncio del prolungamento contrattuale del suo incarico con la nazionale tedesca. Il giovane allenatore tra il 2021 e il 2023 aveva già guidato il Bayern Monaco, con cui ha vinto un campionato tedesco (2021-2022) e due Supercoppe di Germania (2021, 2022). Poi l'esonero per alcune divergenze con la società che ha puntato poi su altri profili.

Ora i nomi di Conte, Mourinho o Zidane sembrano essere i più gettonati per il Bayern che nel frattempo ha raggiunto la semifinale di Champions League. Ma l'idea dei bavaresi, o meglio, di alcuni membri societari, come il ds Max Eberl, sembra essere quella di puntare su allenatori più giovani, appartenenti alla nuova generazione. Specie per dare maggiore importanza ai tanti talenti che fanno parte della rosa di un Bayern sempre più incentrato a valorizzare il proprio vivaio.