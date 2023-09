La Germania annuncia Julian Nagelsmann come nuovo Ct, è ufficiale: ha firmato per un anno Julian Nagelsmann è ufficialmente il nuovo Ct della Germania. Il tecnico 36enne tedesco ha firmato un contratto per un anno fino agli Europei 2024. L’ex allenatore del Bayern sarà dodicesimo allenatore della nazionale nella storia della Federcalcio tedesca.

A cura di Fabrizio Rinelli

Julian Nagelsmann guiderà la nazionale maggiore maschile della Germania in qualità di nuovo Ct. Il tecnico 36enne ex Bayern guiderà la selezione tedesca ai Campionati Europei in Germania il prossimo anno. Il tecnico ha infatti firmato un contratto fino al 31 luglio 2024. Il consiglio di sorveglianza e l'assemblea degli azionisti della Federazione avevano accettato la proposta del presidente Neuendorf e del direttore sportivo Rudi Völler votando all'unanimità la nomina di Nagelsmann come dodicesimo allenatore della nazionale nella storia della Federcalcio tedesca.

Sandro Wagner e il suo braccio destro di lunga data Benjamin Glück fungeranno da assistenti allenatori. Nagelsmann succede ad Hansi Flick, dal quale la Federazione si è separata il 10 settembre scorso a causa dei continui insuccessi. La sera prima la Germania aveva perso 4-1 contro il Giappone, la terza partita consecutiva. Un ko pesante che aveva subito convinto la Federazione a cambiare rotta puntando sul giovane allenatore tedesco.

Il 37enne allenatore potrà dunque contare in Nazionale ancora sul fidato lavoro di Sandro Wagner e Benjamin Glück. Un connubio perfetto dato che in tre hanno già lavorato benissimo all' Hoffenheim, poi al Lipsia e più recentemente al Bayern Monaco come vice allenatore nella squadra di Julian Nagelsmann. Hanno guidato l'Hoffenheim e il Lipsia in Champions League e hanno vinto il campionato tedesco il Bayern nel 2022. Nagelsmann si è detto subito pronto ad accettare questo incarico di grande prestigio spinto anche dall'appuntamento importantissimo della Germania agli Europei 2024:

"Abbiamo un campionato europeo nel nostro paese. È qualcosa di speciale, qualcosa che accade ogni pochi decenni – ha spiegato in una nota pubblicata dalla Federazione tedesca – Subordino tutto al fatto di avere un grande torneo in un grande paese. Ho un grande desiderio di prendere su questa sfida. La presenza a Dortmund è stato l'inizio. Il prossimo anno saremo un gruppo affiatato". Nel mese di ottobre Nagelsmann e la nazionale andranno in tournée negli Stati Uniti e sfideranno i padroni di casa dei prossimi Mondiali. Dopo l'esordio contro gli Stati Uniti il ​​14 ottobre a Hartford, in Connecticut, la Germania affronterà il Messico, vincitore della Gold Cup, il 17 ottobre a Filadelfia. Il 21 novembre la nazionale tedesca affronterà poi l‘Austria a Vienna nell'ultima partita internazionale prima dell'inizio dell'anno del Campionato Europeo.