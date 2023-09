Guerra in Germania per Nagelsmann: il Bayern Monaco pone una condizione per liberarlo La Germania è alla ricerca del nuovo CT dopo il licenziamento di Flick: Nagelsmann è in pole per sostituirlo ma il Bayern Monaco pone una condizione per liberarlo.

A cura di Vito Lamorte

La Germania sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua storia calcistica. Dopo aver sollevato dall'incarico Hansi Flick, il primo CT ad essere esonerato nella storia tedesca, la federazione è alla ricerca di un sostituto in viste dell'Europeo di casa che inizierà tra soli otto mesi e che tutti ai vertici del calcio teutonico vorrebbero vivere da protagonisti. Adesso, però, c'è un po' di paura e anche i tifosi sono spaventati per quanto sta accadendo da qualche anno a questa parte.

I risultati nei tornei sono disastrosi e i calciatori più importanti non riescono ad dare lo stesso contributo che danno nei club.

Contro la Francia, in amichevole, sarà Rudi Völler a sedere in panchina ma non dovrebbe essere una soluzione a lungo termine. Con Jürgen Klopp che ha un contratto lungo con il Liverpool, il favorito è Julian Nagelsmann ma c'è un problema riguardante l'aspetto finanziario del suo ingaggio. L'allenatore bavarese è stato licenziato dal Bayern a fine marzo ma il suo contratto con Monaco rimane in vigore fino al 2026. Questo vuol dire che per farlo diventare CT la Federcalcio tedesca (DFB) dovrebbe pagare una clausola al club campione di Germania in carica.

A questa spesa va aggiunto lo stipendio di Flick, che la DFB, a meno di un accordo inaspettato con l'ex allenatore, dovrà continuare a pagare fino alla scadenza del suo contratto (2024). In base a quanto riportato dai media tedeschi il suo stipendio ammonterebbe a sei milioni di euro annui e questa cifra sommata alla spesa per il trasferimento di Nagelsmann creerebbe più di un grattacapo per le malandate casse della DFB.

Il tempo stringe per la Mannschaft, che vuole trovare rapidamente un sostituto per Flick per ricreare entusiasmo in Germania in vista di EURO 2024.

Secondo il noto giornale tedesco Bild, la federazione tedesca avrebbe già contattato il Bayern e la risposta del campione della Bundesliga sarebbe stata positiva ma ci sarebbe una condizione in base alla quale il club libererebbe il giovane allenatore: i campioni di Germania in carica "non avrebbero chiesto compensi alla Federazione, ma dall’altra parte c’è il procuratore del tecnico che vorrebbe i costi di risoluzione, circa 20 milioni di euro, siano coperti". Come spiegato dal quotidiano tedesco dunque, è tutto nelle mani della DFB.

La sfida contro la Francia sembra interessare a pochissimi perché, dopo le tre sconfitte consecutive contro Polonia, Colombia e Giappone; il Germania sono tutti concentrati sulla scelta del nuovo CT per svoltare l'andamento della nazionale.