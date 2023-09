La Germania punta su Nagelsmann per Euro 2024: rinuncerà alla ricca buonuscita del Bayern Monaco L’allenatore tedesco sarà il nuovo commissario tecnico della Germania per gli Europei casalinghi. Prima dell’annuncio ufficiale dovrà rescindere il contratto con il Bayern Monaco rinunciando a una somma ingente.

A cura di Ada Cotugno

Julian Nagelsmann sarà il nuovo commissario tecnico della Germania: l'ex allenatore del Bayern Monaco ha accettato la proposta della sua federazione, alla ricerca di una nuova figura che possa guidare la nazionale verso l'Europeo che si giocherà in casa nel 2024. Un appuntamento in cui la Mannschaft non può commettere nuovi passi falsi dopo le delusioni arrivate nel corso degli ultimi mesi.

Secondo le informazioni della BILD l'allenatore tedesco avrebbe già trovato un accordo di massima con la federazione per sedere sulla panchina della Germania fino al prossimo torneo continentale. Si tratta per lui della prima esperienza alla guida della nazionale, una proposta arrivata dopo il brusco esonero dal Bayern Monaco che si è trascinato dietro una grande scia di polemiche.

In estate il nome di Nagelsmann è stato tre i più caldi del panorama europeo: diverse big sembravano intenzionate a puntare su di lui, come nel caso del PSG che alla fine ha virato su Luis Enrique, ma alla fine a spuntarla è stata proprio la sua nazionale. Prima di ufficializzare l'accordo però sarà necessario che l'allenatore rescinda il contratto con il Bayern Monaco, rinunciando anche ai circa 20 milioni di euro di stipendio che avrebbe guadagnato senza allenare.

Per quanto riguarda la Germania invece, la BILD sottolinea che si legherà alla squadra fino alla fine degli Europei 2024 guadagnando 4 milioni di euro per l'incarico della durata di circa 10 mesi.

Non ci sono ancora notizie per quanto riguarda una fura riconferma: la nazionale tedesca è alla ricerca di una nuova guida dopo l'esonero di Flick (suo predecessore anche al Bayern), mandato via dopo la scottante sconfitta contro il Giappone per 4-1 e un ruolino di marcia davvero povero, fatto di appena 4 vittorie in 17 partite.

Nagelsmann avrà il compito di risollevare la sua nazionale dopo la delusione dei Mondiali e il calo di forma degli ultimi mesi e potrà approfittare della grande rampa di lancio rappresentata dal torneo casalingo per ritornare in pista e mettersi alle spalle i momenti difficili vissuti dopo la rottura con il Bayern Monaco.