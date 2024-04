video suggerito

Il ds del Bayern Monaco svela un indizio sul nuovo allenatore scelto: "Dovrebbe parlare inglese" Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha dato precise indicazioni sul nuovo allenatore dei bavaresi per la prossima stagione: "Dovrebbe parlare inglese".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il nuovo allenatore del Bayern Monaco potrebbe essere annunciato a breve. La ricerca del tecnico che prenderà il posto di Tuchel sulla panchina dei bavaresi è giunta alla sua fase conclusiva. A rivelarlo è stato il direttore sportivo del club, Max Eberl, che intervistato da Sky ha dato qualche indicazione importante sul profilo dell'allenatore scelto. In Spagna si era parlato molto di Zinedine Zidane, ma anche altri nomi restano in ballo. In testa anche gli italiani Antonio Conte e Roberto De Zerbi seguitissimi anche da diversi club di Serie A.

Il prossimo allenatore del Bayern dovrebbe parlare inglese – ha spiegato prima che da studio gli chiedessero a quel punto di Zidane – Non so se parli inglese". Insomma, il tutto è accaduto alla vigilia che i bavaresi hanno giocato nel pomeriggio contro l'Union Berlino terminata 5-1 in favore della squadra di Tuchel. Sembrava imminente l'accordo per la firma e il ritorno di Nagelsmann ma invece il giovane allenatore ha firmato un prolungamento di contratto con la nazionale tedesco restando dunque CT della Germania fino ai Mondiali 2026.

"So che ovviamente il tempo stringe e la nostra intenzione è di chiudere a breve – ha spiegato Eberl -. Vogliamo farlo rapidamente, ma vogliamo comunque farlo nel modo più intenso e completo. Questo è necessario, è il nostro lavoro che Christoph Freund e io facciamo ogni giorno. Ma come ho detto: ora siamo molto, molto vicini alla conclusione e si spera di annunciarlo presto". La curiosità ora cresce anche se non è ancora chiaro su chi sia ricaduta la scelta di colui il quale sarà chiamato a risollevare le sorti del Bayern.

I bavaresi dopo 11 anni consecutivi non hanno festeggiato il titolo in Bundesliga. A trionfare è stato infatti il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che, così come Nagelsmann, era finito nel mirino della dirigenza del Bayern proprio per diventare il nuovo allenatore. Il tecnico spagnolo, così come il CT della Germania, ha però rifiutato, spiazzando completamente il club tedesco. La sensazione è che si voglia prendere un tecnico giovane, con idee nuove e che possa valorizzare i tanti giovani che fanno da spola tra vivaio e prima squadra.