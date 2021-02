L'anticipo della 21a giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter, vedrà sfidarsi due squadre che arrivano a questa gara in due momenti diversi. La viola per confermare quanto di buono visto anche nel match in trasferta sul campo del Torino, i nerazzurri per riscattare il passo falso contro la Juventus che in settimana ha battuto la squadra di Conte nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Cesare Prandelli, nella consueta conferenza stampa della vigilia, si è detto felice del mercato e dei colpi Kokorin e Malcuit, ma è preoccupato per le condizioni di Franck Ribery.

Il francese, che è andato a segno per la prima volta in stagione proprio nell'ultimo match di campionato, è in forte dubbio. Il tecnico della Fiorentina non è ancora a conoscenza dell'entità dell'infortunio per l'ex Bayern Monaco, ma spera di poter contare su di lui. Un giocatore di tale esperienza sarebbe un toccasana per la sua squadra contro un avversario così difficile come l'Inter. Prandelli valuterà Ribery solo domani per capire se potrà essere o meno a disposizione per il fischio d'inizio delle 20:45 al ‘Franchi".

Come potrebbe giocare la Fiorentina senza Ribery

Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa del piccolo fastidio sentito oggi da Franck Ribery che a questo punto è in forte dubbio per la gara di domani: "Lo valuteremo domani mattina" ha detto il tecnico della Fiorentina. A questo punto si potrebbe profilare anche un impiego di Kouame al fianco di Vlahovic nel 3-5-2 di partenza che sarà anche orfano di Milenkovic squalificato che sarà sostituito da Martinez Quarta. Con Pezzella e Igor a completare il reparto, il centrocampo a 5 dovrebbe essere composto da Venuti, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura e Biraghi.

Non è comunque da sottovalutare l'impiego Josè Maria Callejon al fianco del #9 viola con l'ex Napoli a caccia di una svolta di una stagione fin a questo momento con più ombre che luci. Prandelli ha anche parlato di mercato: "Kokorin ha bisogno di tre settimane di preparazione ma sta lavorando benissimo – ha detto – Conto di inserirlo il prima possibile". Stesso discorso anche per Malcuit, giocatore che il tecnico viola considera importante: "Sta bene e verra in panchina. Magari se avrà bisogno di lui potrà giocare anche mezz'ora".