Possibili avversarie della Roma: le squadre qualificate agli ottavi di Conference League La Roma è qualificata per gli ottavi di finale della Conference League e sfiderà una delle otto squadre che supereranno i playoff stasera. Venerdì verrà effettuato il sorteggio degli ottavi.

A cura di Alessio Morra

Non sta brillando particolarmente in campionato, ma la Roma ha una grande chance in Conference League. Una manifestazione che si disputa per la prima volta. I giallorossi sono già agli ottavi di finale e hanno la possibilità di vincere il trofeo, per i bookmakers di tutto il mondo sono la squadra favorita in assoluto. Ma per giungere fino alla finale la Roma deve disputare altri tre turni. A marzo sono in programma gli ottavi di finale di Conference League. La Roma stasera conoscerà i nomi delle possibili avversarie. Si disputano infatti le gare dei ritorno dei playoff, in campo c'è anche il Leicester, forse la concorrente principale per il successo finale insieme al Marsiglia.

Gli spareggi della Conference League: Fenerbahce-Slavia Praga, PSV Eindhoven-Maccabi Tel Aviv, Midtjylland-PAOK Salonicco, Rapid Vienna-Vitesse, Olympique Marsiglia-Qarabag, Leicester-Randers, Celtic-Bodo/Glimt, Sparta Praga-Partizan.

I criteri del sorteggio di Conference League. Le otto squadre che hanno vinto i rispettivi gironi si sono qualificate per gli ottavi di finali e sono le teste di serie nel sorteggio che si terrà a Nyon. Le otto teste di serie non possono affrontarsi tra loro e sfideranno le otto squadre che usciranno vincitrici dagli spareggi. Le partite degli ottavi di andata si disputeranno giovedì 10 marzo, mentre le gare di ottavi di ritorno si terranno invece giovedì 17 marzo.

Leggi anche Inter agli ottavi di Champions League: tabellone e calendario delle partite

Le squadre qualificate agli ottavi di Conference League

La Roma all'ultima giornata scavalcando il Bodo/Glimt ha conquistato il primato nel girone e si è garantita così la qualificazione agli ottavi di finale, traguardo raggiunto da altre sette squadre. Agli ottavi i francesi del Rennes, gli austriaci del LASK, i belgi del Gent, i danesi del Copenaghen, gli svizzeri del Basilea e le squadre olandesi dell'AZ Alkmaar e del Feyenoord. I giallorossi saranno sorteggiati con una delle squadre qualificate dai sedicesimi di finale.