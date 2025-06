Portogallo-Spagna oggi in TV, dove vedere la finale di Nations League in chiaro e streaming: orario e canale

video suggerito

La finale di Nations League 2025 vede di fronte la Spagna di Lamine Yamal e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Fischiodi inizio alle 21:00 all'Allianz Arena di Monaco. Diretta per abbonati su Sky, in chiaro su Cielo.

A cura di Alessio Pediglieri

La Spagna sfida il Portogallo per la finale di Nations League 2025, che si disputa questa sera domenica 8 giugno alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera. Diretta TV e streaming su Sky per abbonati, e in chiaro su Cielo per tutti.

Una sfida che è già epica sulla carta con l'incrocio da far accapponare la pelle tra Cristiano Ronaldo e Lamile Yamal. Il "vecchio" e il "nuovo" che potrebbero anche arrivare ad un simbolico passaggio del testimone tra il 40enne portoghese da vent'anni sulla cresta dell'onda e ancora decisivo, segnando il gol che è valso la finale contro la Germania, e il ragazzino diciottenne che sta strabiliando con il suo talento e le sue qualità. Portogallo-Spagna è tutto questo ma ancor di più tra due Nazionali che al momento rappresentano la creme del calcio europeo, con le Furie rosse che hanno avuto la meglio sui vice campioni del Mondo di Francia, in semifinale.

Partita Portogallo-Spagna

Dove: Allianz Area (Monaco)

Quando: domenica 8 giugno

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky, Cielo

Diretta streaming: SkyGp, cielo.it, uefa.tv

Competizione: finale di Nations League 2025

Dove vedere Portogallo-Spagna in TV: la diretta in chiaro gratuita

La finale di Monaco di Baviera per la Nations League 2025 Portogallo-Spagna si potrà seguire in doppia modalità. O in abbonamento o gratuitamente. Nel primo caso, bisogna sintonizzarsi su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio ed essere utenti Sky. La telecronaca è affidata a Riccardo Gentile, commento tecnico a Riccardo Montolivo, bordocampo a Niccolò Omini. In chiaro – senza costi – visibile per tutti, invece sul canale Cielo del Digitale Terrestre.

Portogallo-Spagna, dove vederla in diretta streaming, l'orario

Anche per lo streaming live di Portogallo-Spagna ci sarà la doppia chance sia per abbonati Sky si a per tutti. Nel primo caso, si utilizza l'app a disposizione per il mobile SkyGo, nel secondo o si va sul portale cielo.it per seguire la diretta in streaming gratuito oppure ci si registra senza costi al sito di uefa.tv e si assiste alla diretta online. A pagamento è disponibile anche il servizio di NOW.

Le probabili formazioni di Spagna-Portogallo, finale di Nations League 2025

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Neves, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Trincao, Ronaldo, Pedro Neto. Ct. Martinez.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. Ct. De la Fuente.