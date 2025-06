video suggerito

Il Portogallo è in finale di Nations League: Cristiano Ronaldo decisivo col gol che mette ko la Germania Il Portogallo è in finale di Nations League. Cinque minuti micidiali per Cristiano Ronaldo e compagni a cui basta questo periodo di tempo per ribaltare la partita dopo il vantaggio iniziale della Germania. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Portogallo è in finale di Nations League. Cinque minuti micidiali per Cristiano Ronaldo e compagni a cui basta questo periodo di tempo per ribaltare la partita dopo il vantaggio iniziale della Germania. Il CT Martinez la vince grazie agli ingressi dalla panchina. Decisivo in tal senso il gol di Francisco Conceicao che era rimasto fuori dall'undici di partenza. L'esterno della Juventus segna un gol pazzesco a giro sul secondo tempo. Subito dopo è proprio Cristiano Ronaldo su assist di Nuno Mendes a mettere in rete la palla del 2-1 che vale la finale di Nations League. Il Portogallo scoprirà domani la sua avversaria tra Francia e Spagna.

Cristiano Ronaldo in lotta con Pavlovic.

Finisce 0-0 il primo tempo

Nel primo tempo c'è tanto equilibrio tra le due Nazionali che si scrutano e cercano di capire come poter affondare l'avversario nel miglior modo possibile. Il primo tentativo degno di nota è della Germania con Kimmich che rimette in mezzo un buon pallone sull'inserimento di Goretzka che calcia troppo debolmente e Diogo Costa para. La risposta del Portogallo con Cristiano Ronaldo che sfrutta un assist di Pedro Neto ma non calcia benissimo in diagonale e Ter Stegen riesce a parare. Ma è proprio in questo momento che la Germania va vicinissima al vantaggio.

Tutto nasce dall'incursione di Pavlovic che viene messo giù, la palla finisce a Woltemade che calcia, ma ancora una volta è una gran parata di Diogo Costa ad evitare al Portogallo guai peggiori. Poco dopo altra risposta da campione di Diogo Costa su una conclusione di Goretzka che calcia quasi a colpo sicuro dall'altezza del rigore, gran parata del portiere portoghese. Ed è qui che si chiude la prima frazione che finisce sul punteggio di 0-0. Grande protagonista Diogo Costa mentre i due attacchi hanno faticato non poco a trovare la via del gol.

L'esultanza di Ronaldo dopo il gol del vantaggio.

Conceicao e Cristiano Ronaldo confezionano il successo del Portogallo

Il secondo tempo è sicuramente più scoppiettante e infatti subito la prima chance della ripresa è per il Portogallo con una gran palla di Nuno Mendes da sinistra. Ronaldo in spaccata riesce solo a sfiorare la palla e manda sul fondo. Ma proprio nel momento migliore per i portoghesi arriva la rete della Germania che si porta per prima in vantaggio. Tutto merito dello scambio tra Wirtz e Kimmich, gran palla di ritorno del giocatore del Bayern per l'attaccante che di testa batte da pochi passi Diogo Costa. La Germania passa in vantaggio e sembra tutto in discesa.

Martinez allora corre ai ripari con alcune sostituzioni tra cui Francisco Conceicao. Proprio l'esterno della Juventus segna il pareggio con un gol straordinario: parte da destra e taglia il campo, poi calcia a giro dai 20 metri e batte ter Stegen. Il Portogallo non contento trova poco dopo anche il vantaggio con Cristiano Ronaldo ben appostato in area su assist di Nuno Mendes: è 2-1. Conceicao a dieci dalla fine si divora il tris tentando la stessa giocata del gol ma la palla finisce fuori. Nei 5 minuti di recupero non succede moltissimo e il Portogallo riesce a gestire il vantaggio portandosi a casa la qualificazione in finale.