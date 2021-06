Il Portogallo è in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei 2021. La nazionale allenata dal ct, Fernando Santos, è inserita nel Girone F con Francia (già qualificata), Germania e Ungheria. L'ultima giornata in calendario è decisiva per i lusitani che sono i campioni in carica e si aggrappano a Cristiano Ronaldo per superare la fase a gruppi. Il match contro la Francia è in programma per mercoledì 23 giugno alle ore 21, in contemporanea con Germania – Ungheria.

La sfida contro i transalpini ha un valore speciale non solo per la qualità e la forza dei calciatori: fu proprio contro les Bleus che il Portogallo vinse il trofeo nel 2016 (gol di Eder segnato nei tempi supplementari) e, ironia della sorte, questa volta potrebbe essere proprio la Francia a decidere il destino di CR7 in questa edizione del torneo. La selezione portoghese arriva all'incontro dopo la vittoria contro l'Ungheria al debutto (3-0) e la sconfitta pesante (ai fini della differenza reti e della classifica avulsa) contro la Germania (4-2). Il successo è il risultato che può regalare la qualificazione senza ricorrere a calcoli né sperare nei risultati delle dirette concorrenti (la Germania anzitutto). Questa l'attuale classifica del Girone F:

Francia 4 (+1 differenza reti) Germania 3 (+1) Portogallo 3 (+1) Ungheria 1 (-3)

Il Portogallo passa agli ottavi di Euro 2020 se…

Per qualificarsi agli ottavi di finale degli Europei il Portogallo deve vincere o pareggiare contro la Francia. In caso di sconfitta non tutto è perduto (sempre che l'Ungheria non batta la Germania) ma in questo caso potrebbe essere solo ripescato nel confronto tra le quattro migliori terze degli altri gironi. il Portogallo passa il turno:

come primo se vince e la Germania non batte l'Ungheria

come secondo se pareggia, l'Ungheria batte la Germania e avrà differenza reti migliore dell'Ungheria

come terzo se perde e l'Ungheria non vince con la Germania

Contro chi gioca il Portogallo agli ottavi

Il Portogallo conoscerà l'avversario da affrontare negli ottavi di finale in base al piazzamento finale nella classifica del Girone F e agli accoppiamenti del tabellone. Se chiude primo gioca lunedì 28 giugno (ore 21) a Bucarest contro una delle migliori terze tra i Gironi A e C. Se finisce secondo va in campo martedì 29 giugno (ore 18) a Londra contro l'Inghilterra. In caso di terzo posto può solo sperare nel ripescaggio per l'abbinamento con Olanda o Belgio. Nel primo caso si giocherà domenica 27 giugno a Budapest alle ore 18, stessa data nel secondo ma a Siviglia alle ore 21.