Portiere va in attacco all’ultimo secondo e colpisce di testa: l’altro portiere para e segna La semifinale del Torneo Clausura della Liga de Expansion in Messico è stata decisa da un gol incredibile messo a segno dal portiere dell’Atletico Morelia in pieno recupero. Ma era stato l’altro portiere a provare a batterlo…

A cura di Paolo Fiorenza

Non è raro vedere un portiere andare in attacco per cercare il gol della disperazione all'ultimo secondo di una partita, quando ormai non c'è più nulla da perdere e bisogna cercare a tutti i costi di segnare la rete che salvi la baracca. Quello che probabilmente non si era mai visto è che il portiere eroico riesca a colpire di testa centrando lo specchio della porta, salvo poi veder segnare dopo pochi attimi il portiere avversario. È quello che è accaduto qualche ora fa in un match dal peso specifico molto importante giocatosi in Messico per decidere la finalista del Torneo di Clausura della Liga de Expansion, un gradino sotto la massima divisione.

Nella notte italiana sono scese in campo il Celaya e l'Atletico Morelia nella gara di ritorno della semifinale, con tutto ancora da decidere visto che all'andata era finita 1-1 in casa del Morelia. Le cose si erano messe bene per i padroni di casa, passati in vantaggio alla mezzora del primo tempo e in superiorità numerica per un'espulsione dal 16′, ma poi il Celaya è andato sotto nel punteggio, incassando due reti del Morelia nella ripresa. A quel punto – con la situazione ormai disperata – al terzo minuto di recupero il portiere del Celaya, Guillermo Allison, ha preso il coraggio tra i guantoni e si è gettato nell'area avversaria per cercare il colpo vincente su una punizione spiovente.

Allison ha preso il tempo benissimo, staccando al limite dell'area piccola e riuscendo a precedere due avversari, ma il suo colpo di testa è finito tra le braccia del portiere avversario, che a sua volta ha avuto un pensiero stupendo: rendere pan per focaccia al collega, uccellandolo da distanza siderale con un rinvio chirurgico. Santiago Ramirez è avanzato dunque fino al limite della propria area col pallone tra le mani senza che nessuno lo ostacolasse, poi ha fatto partire un calcio tanto lungo quanto preciso, che dopo un paio di rimbalzi è terminato in fondo alla rete del Celaya, mentre Allison non era neanche arrivato a metà campo.

La rete del 3-1 degli ospiti è stata la sentenza finale sul doppio confronto, che ha visto il Morelia qualificarsi per la finale del Torneo Clausura della Liga de Expansion, dove in settimana affronterà il Club Deportivo Tapatio.