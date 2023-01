Portiere disoccupato dà una mano alla moglie su OnlyFans: “Ma non ci piacciono le cose proibite” Alfredo Saldivar è stato campione messicano nel 2011, poi si è ritrovato a lavorare in cantiere, adesso collabora con la moglie per produrre contenuti su OnlyFans.

A cura di Paolo Fiorenza

Alfredo Saldivar è un nome notissimo ai tifosi di calcio messicani: il 32enne portiere ha legato il suo nome per quasi tutta la sua carriera ad una delle squadre più seguite del Paese centroamericano, il Pumas UNAM di Città del Messico (formazione dove oggi milita Dani Alves). Prima riserva e poi dal 2017 titolare, Saldivar ci ha giocato per oltre 10 anni, vincendo il campionato nazionale nel 2011.

Il classe '90 da giovanissimo prometteva parecchio, fu convocato nell'Under 17 messicana, poi non ha più vestito la maglia della nazionale ma ha comunque avuto una buona carriera. Lasciato il Pumas, il portiere nel 2020 si è accasato al Toluca, ma in quel momento la sua carriera ha imboccato la parabola discendente. È tornato ad essere un panchinaro giocando pochissimo (7 presenze in due anni), finché ha risolto il contratto il 1° febbraio 2022. Da allora è rimasto disoccupato ed il suo tenore di vita ne ha risentito, complice anche la crisi globale dovuta alla pandemia, trovandosi costretto a trovare un'altra occupazione nell'immediato.

Alfredo Saldivar con la maglia del Pumas UNAM, con cui ha vinto un campionato messicano

Saldivar è stato visto lavorare nei cantieri di Città del Messico ed anche sua moglie Mariana Clemente si è data da fare per contribuire al bilancio familiare. La donna, madre dei tre figli del calciatore, ha un profilo Instagram molto seguito e da qualche tempo ha aperto anche un account su OnlyFans, la piattaforma dove chiunque può offrire contenuti per adulti dietro sottoscrizione di un abbonamento.

Mariana Clemente, moglie di Saldivar: ha aperto la strada su Only Fans anche al marito

Visto che i mesi passavano e nessuna squadra si è dimostrata interessata a dargli un contratto, anche Alfredo ha deciso di dare una mano a sua moglie nella nuova attività, posando assieme a lei in fotografie molto spinte. Nessuna voglia di trasgressione ma solo tanta sintonia e una medesima visione della vita, come ha spiegato Mariana in un post che li ritrae assieme in una posa ad alto grado di eros: "Se la chimica è perfetta, non importa quante relazioni abbiamo. E non è che ci piacciano le cose proibite, è che amiamo sapere che a noi nessuno vieta nulla. Offriamo le nostre braccia per stare insieme o ci diamo ali per lasciarci volare. Perché per amarci non abbiamo bisogno di legarci… Voglio che siamo liberi. Decidiamo noi".

Saldivar non ha ancora annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, ma intanto ha trovato un altro modo di rendersi utile al ménage familiare. A questo punto potrebbe anche appendere i guantoni al chiodo…