Politano svela cos’è accaduto durante Italia-Irlanda del Nord: “Abbiamo visto qualche mostro”

L'Italia è concentrata per sfidare la Bosnia nella finale valida per l'accesso ai prossimi Mondiali 2026. Un appuntamento unico per la Nazionale azzurra che manca la Coppa del mondo da ormai due edizioni consecutive. Prima di questa partita però è stato necessario battere in semifinale l'Irlanda del Nord. Nella testa di qualche giocatore c'era sicuramente ancora l'amarezza e la delusione di quella semifinale 2022 persa contro la Macedonia a Palermo. E proprio di questo ha parlato Matteo Politano analizzando quella partita di Bergamo poi vinta 2-0 dall'Italia.

"E' stato fondamentale liberarci da questo peso, sopratutto nel primo tempo qualche timore e qualche mostro lo abbiamo visto,ma dopo l'1-0 ci siamo sbloccati e ora siamo sulla strada giusta – ha detto in un'intervista a Vivo Azzurro Tv il giocatore del Napoli per poi pensare subito alla Bosnia -. Dobbiamo partire forti e senza condizionamenti né da avversari né dal clima. Alle pressioni siamo abituati, pensiamo a noi stessi".

A questo punto poi Politano ha parlato inevitabilmente anche del suo CT Gattuso che ricordava già ai tempi del Napoli sottolineando quali tasti sia stato in grado di toccare Ringhio dal momento in cui ha preso il posto di Spalletti: "Tra di noi ci aiutiamo sempre, non ci sono egoismi e tutti andiamo nella stessa direzione. Basta vedere come esultiamo ai gol, anche dalla panchina corrono tutti in campo – e sul CT aggiunge -. Gattuso ci tiene tantissimo al gruppo, è un gruppo sano, tutti la pensiamo uguale, è un grande motivatore e mi ha impressionato l'ho trovato ancora più carico di quanto lo era a Napoli".

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Nel primo tempo contro l'Irlanda del Nord l'Italia non era riuscita a costruire azioni da gol importanti salvo qualche accelerazione improvvisa e una fiammata di Tonali sotto la porta avversaria. L'azione del gol fallito da Retegui a inizio ripresa poi sicuramente ha fatto venire qualche brivido agli azzurri in campo che poi si sono rifatti con i gol di Tonali e lo stesso Kean che hanno consentito alla nazionale di Gattuso di arrivare adesso a una sola partita dalla qualificazione ai Mondiali 2026.