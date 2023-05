Pogba stupito dalla rabbia di Allegri nei suoi confronti, risponde a tono: “Mister stai calmo” Momento di tensione in Atalanta-Juventus tra Allegri e il suo pupillo Pogba. Il centrocampista francese ha provato a calmare il tecnico.

A cura di Marco Beltrami

Atalanta-Juventus non ha tradito le aspettative . Alla fine a trionfare è stata la squadra di Allegri che ha portato a casa tre punti preziosi in chiave Champions. L'allenatore bianconero ha dovuto fare gli straordinari in panchina per tenere i suoi sul pezzo, e infatti ha vissuto anche un momento di tensione con uno dei suoi pupilli, ovvero Paul Pogba.

L'intensità della sfida è salita con il passare dei minuti come dimostrato anche dall'atteggiamento delle panchine. Non è la prima volta che il tecnico della Juventus regala sfoghi plateali contro i suoi, colpevoli di perdere palloni "sanguinosi". Non fa distinzioni Allegri che ha richiamato ad una maggiore attenzione in modo molto deciso, anche Vlahovic (che si è preso una bella rivincita contro i cori razzisti dei tifosi atalantini con il gol del 2-0) e Pogba.

Come raccontato da Sky, il richiamo del livornese ha sorpreso in primis lo stesso Paul. Tutta colpa di una situazione di gioco sfruttata male e che avrebbe potuto dare il la ad una pericolosa iniziativa degli avversari, in un momento in cui bisognava essere più lucidi e attenti per portare a casa il risultato. Basti pensare che anche Pogba poi si è arrabbiato al punto da urlare al suo tecnico "Stai calmo!" a più riprese.

Fortunatamente tutto al termine della partita si è concluso con un sorriso, visto che la Juventus ha portato a casa la vittoria. E probabilmente anche Allegri e Pogba si sono chiariti definitivamente, con l'allenatore che ai microfoni di Sky ha chiosato sulla questione con queste parole. Difficile per lui digerire che un giocatore come Pogba possa fare errori come quelli da lui sottolineati: "Paul con le caratteristiche e le qualità che ha non può perdere quei palloni là. Poi io mi arrabbio, lui mi ha detto ‘mister calma‘, ma in quei momenti lì c'è poco da star calmi c'è da tenere la palla".