Pogba si fa male tre giorni prima del ritorno in campo: non gioca una partita da oltre due anni

Sabato sarebbe stato il grande giorno del rientro di Paul Pogba, ma il debutto con la maglia del Monaco è rimandato per la seconda volta a causa della sfortuna che lo perseguita. La squalifica è terminata, può tornare finalmente a giocare per mettersi alle spalle tutto il periodo brutto che ha vissuto, ma i problemi fisici gli impediscono di tornare sul campo per la prima volta dopo due anni di attesa. Domani avrebbe dovuto giocare in campionato con il Paris FC, ma ha subito un infortunio alla caviglia durante l'allenamento di ieri che gli ha impedito di completare l'ultima sessione con i suoi compagni.

Pogba infortunato, rinvia il debutto

La data prescelta era arrivata e dopo diversi allenamenti il centrocampista francese aveva trovato la forma fisica giusta per poter giocare qualche minuto di partita e interrompere un digiuno durato quasi due anni. La squalifica di 18 mesi più il tempo di riassestarsi gli hanno portato via tanto tempo, ma il Monaco gli ha teso la mano prendendolo in squadra all'inizio della stagione. Purtroppo i tifosi non potranno vederlo in azione perché Pogba è stato fermato da un problema fisico nell'allenamento di ieri: si è infortunato la caviglia in un contrasto e ora tutti attorno a lui sono preoccupati per le sue condizioni.

In conferenza stampa Pocognoli ha confermato la situazione preoccupante: "Paul ha subito un infortunio alla caviglia ieri in allenamento. Stiamo aspettando la conferma sulla gravità dell'infortunio, ma sì, sarà assente domani. La caviglia si è leggermente storta, dobbiamo aspettare ulteriori esami. È riuscito a terminare la seduta di ieri, quindi questo potrebbe suggerire qualcosa di positivo, ma dobbiamo esserne certi, e oggi non era in grado di dare il massimo". Tutti sperano che non si tratti di un infortunio grave e nel frattempo l'allenatore dà un nuovo appuntamento ai tifosi: "L'obiettivo è che sia disponibile dopo la sosta per le nazionali".