Paul Pogba potrebbe essere punito per violazione del protocollo anti-Covid dopo Francia-Germania. Il centrocampista francese protagonista di una prova eccezionale, che gli ha permesso di ricevere il premio di man of the match, durante i festeggiamenti per la vittoria è salito sugli spalti e ha donato la sua maglietta a qualcuno in particolare, in un punto in cui c'erano molti tifosi Blues.

Una doccia fredda. Paul Pogba è stato uno dei protagonisti della vittoria della Francia sulla Germania. Dopo la prestazione eccezionale, però il calciatore ha commesso una leggerezza che potrebbe costargli caro. Il giocatore del Manchester United infatti è stato immortalato mentre si arrampicava sugli spalti per dare a qualcuno la sua maglia, probabilmente che conosceva. Una possibile violazione delle restrizioni anti-Covid, con il calciatore che è entrato a contatto con un gruppo di tifosi della nazionale transalpina festanti. Secondo le prime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, l'Uefa potrebbe anche prendere provvedimenti nei confronti del centrocampista.

Nella giornata di domani dunque potrebbero arrivare comunicazioni ufficiali, sull'eventuale apertura di procedimenti nei confronti di Pogba. Per ora il calciatore francese si gode il momento magico, e la prestazione super sfoderata contro la Germania. Una partita in cui il calciatore ha disegnato calcio, inventando passaggi che per gli altri non esistono come accaduto in occasione dell'assist per Hernandez nell'azione che ha portato al decisivo autogol di Hummels. Sacrosanto dunque il premio di "star of the match" consegnatogli dopo il fischio finale, dedicato al migliore giocatore in campo.