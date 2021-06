Quando veste la maglia della nazionale Paul Pogba si trasforma e mostra tutto il suo talento. In occasione dell'esordio agli Europei con la sua Francia contro la Germania, il centrocampista che rischia di infiammare il mercato, ha disegnato calcio. Una prestazione d'altissimo livello, favorita dalla presenza al suo fianco del motorino Kanté e culminata nell'invenzione che ha portato all'azione del gol vittoria dei Blues, con l'autorete di Hummels. Non a caso è stato premiato come "man of the match".

Quello visto contro la Germania è stato uno dei migliori Pogba della stagione. Si è rivisto il giocatore capace d'incantare tutti all'ultimo Mondiale, capace di metterci quantità e qualità, formando con Rabiot e soprattutto Kanté un trio eccezionale. La fotografia della sua partita è tutta nell'azione che ha portato all'autogol decisivo di Hummels. Pogba nell'occasione si è inventato un assist geniale di esterno destro per Hernandez. Una "trivela" quella del centrocampista del Manchester United, capace di leggere l'inserimento perfetto dell'esterno che a sua volta ha messo in area un pallone deviato nella sua porta dal difensore.

La super partita di Pogba non è finita qui, visto che il calciatore ha sfoderato anche altri due assist al bacio. Il primo in occasione del gol annullato per fuorigioco a Mbappé, e il secondo in occasione dell'altra rete annullata per offside a Benzema. Ogni volta che il classe 1993 aveva il pallone tra i piedi insomma era capace di servire alla perfezione i suoi attaccanti. Il tutto mettendo fuori gioco la difesa avversaria. Numeri assolutamente nelle corde di Pogba, ma che nelle sue stagioni allo United abbiamo visto solo a sprazzi. E chissà che il Pogba blues non si possa vedere anche in un club, nella potenziale nuova esperienza post United.