Pogba è diventato un caso al Monaco, non si sa quando rientrerà: escluso dalla lista Champions

Nessuno al Monaco sa quando Pogba potrò tornare ad allenarsi con il resto della squadra: è fermo ai box per un infortunio al polpaccio ma la situazione non è chiara.

Paul Pogba è ancora fermo in infermeria e il suo ritorno in campo con il Monaco è diventato un vero e proprio caso. Dalla fine della sua squalifica per doping ha giocato solo 30 minuti, prima di sparire dai radar e fermarsi per un nuovo infortunio al polpaccio che ha spostato il suo rientro a data da destinarsi. Non si sa quando potrà allenarsi e nessuno all'interno del club sa bene quando potrà tornare a disposizione dell'allenatore: il suo caso è diventato un mistero, al punto che il centrocampista è stato anche escluso dalla lista Champions in vista degli spareggi contro il PSG ai quali non parteciperà, ma la sua assenza potrebbe prolungarsi ancora a lungo.

Cosa è successo a Pogba al Monaco

Dopo aver rescisso il contratto con la Juventus durante la squalifica per doping il giocatore ha scelto di tornare nel calcio francese per vivere la seconda parte della sua carriera e rimettersi in gioco. Sulla carta tutto funzionava benissimo, ma il suo rientro in campo è stato complicato da una serie di infortuni che lo hanno fatto slittare: ha dovuto attendere un po' dopo la fine della squalifica ma ha giocato solo mezz'ora prima di fermarsi per un nuovo problema al polpaccio. Attualmente non c'è una data di rientro e la situazione sembra essere molto complessa.

Pogba ha giocato solo 30 minuti con il Monaco e ora è fuori a tempo indefinito

A margine della presentazione di Adingra il direttore sportivo Thiago Scuro ha rilasciato dichiarazioni preoccupanti: "L'intero staff medico è concentrato sulla ricerca di soluzioni. Quando tornerà? Non c'è una risposta chiara a questa domanda. Dobbiamo ancora chiarire la situazione. Come per qualsiasi infortunio, il primo passo sarà tornare in campo, poi continuare ad allenarsi per recuperare la forma fisica necessaria per giocare". Nessuno sa quando Pogba potrà giocare di nuovo e nel frattempo è stato tolto dalla lista Champions per gli spareggi contro il PSG, una scelta logica visto il suo infortunio che potrebbe tenerlo fermo ai box ancora a lungo.