Pogba alla Juve con Di Maria e Perisic, rivoluzione bianconera: trattative avviatissime Dopo gli addii di Dybala e Chiellini, la Juventus accelera sul mercato avvicinando tre colpi a parametro zero: si stringe il cerchio per il ritorno di Paul Pogba in bianconero, ma anche per Angel Di Maria e Ivan Perisic in scadenza di contratto rispettivamente con PSG e Inter.

A cura di Michele Mazzeo

La stagione per la Juventus non è ancora conclusa, ma dopo il pareggio casalingo con la Lazio in casa bianconera si pensa già solo ed esclusivamente al prossimo anno. Confermato Massimiliano Allegri e archiviati gli addii eccellenti Paulo Dybala e del capitano Giorgio Chiellini tra lacrime e standing ovation, la dirigenza dei piemontesi è totalmente concentrata sull'imminente sessione di calciomercato ed è già pronta a piazzare tre colpi importantissimi attingendo dal ricco mercato dei futuri svincolati.

Nonostante la smentita dell'amministratore delegato Maurizio Arrivabene infatti Paul Pogba è sempre più vicino al ritorno a Torino a distanza di cinque anni. L'incontro tra il suo entourage (guidato da Rafaela Pimenta, colei che ha preso in mano la scuderia di Mino Raiola dopo la sua morte) e i vertici bianconeri ha avvicinato di più le parti con il calciatore in scadenza con il Manchester United che, pur di tornare alla Juventus, è disposto ad abbassare sensibilmente le proprie pretese economiche (nonostante il PSG abbia messo sul piatto un contratto da 14 milioni di euro netti all'anno). Dopo aver trovato la quadra sugli intenti dunque adesso la trattativa vera e propria per un suo possibile ritorno alla corte di Allegri entrerà nel vivo.

Il francese non è però l'unico svicolato di lusso con cui il club bianconero sta trattando e che a breve potrebbe andare a rinforzare la squadra da affidare al tecnico livornese per la prossima stagione. Proseguono difatti i discorsi con gli agenti dell'argentino Angel Di Maria, pronto a liberarsi a parametro zero dal PSG, e con il croato Ivan Perisic, il cui rinnovo di contratto l'Inter (in scadenza anch'esso a giugno 2022) appare sempre più lontano dopo le dichiarazioni fatte dallo stesso calciatore dopo la vittoria nella finale della Coppa Italia ottenuta proprio contro la Juventus.

Per quanto riguarda l'argentino la trattativa è già ben avviata e l'intesa è ormai in dirittura d'arrivo: con il 34enne esterno d'attacco c'è infatti un principio d'accordo sulle cifre (7,5 milioni di euro all'anno) e anche sulla durata (due anni). Resterebbe dunque da trovare la quadra solo sulla formula: biennale o contratto di un anno con opzione per il secondo legato alle presenze in campo del calciatore.

Più recente invece la trattativa con Ivan Perisic con i primi incontri che hanno dato esito positivo: per il 33enne di Spalato si lavora su un contratto biennale da sei milioni di euro a stagione. A stretto giro di posta dunque, per entrambi, potrebbe arrivare la fumata bianca che darà il via alla seconda parte della rivoluzione iniziata nello scorsa sessione di mercato con gli acquisti di Vlahovic e Zakaria, e proseguita con gli addii eccellenti di Dybala e Chiellini.