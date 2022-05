Perisic dà uno schiaffo all’Inter in diretta: “Per il rinnovo non si parla all’ultimo momento” Ivan Perisic è stato decisivo nella finale di Coppa Italia Juventus-Inter realizzando una doppietta nei supplementari. Ma a fine partita Perisic ha gelato i nerazzurri parlando del suo futuro.

A cura di Alessio Morra

L'Inter ha vinto per l'ottava volta nella sua storia la Coppa Italia, l'ha vinta per la prima volta dal 2011. Un successo esaltante perché i nerazzurri hanno battuto in rimonta e dopo i supplementari la Juventus, la rivale di sempre. Decisivo è stato Ivan Perisic, che da vero leader ha trascinato la squadra, l'ha trascinata nel momento più delicato, quando la Juve si era messa avanti, e poi ha realizzato i due gol decisivi nei tempi supplementari. Una serata perfetta per l'ex Bayern che ha ricevuto anche il premio di MVP dell'incontro, ma nell'intervista rilasciata a caldo il croato ha mandato un messaggio pesantissimo all'Inter, e ha fatto capire che forse il rinnovo non è così scontato come può sembrare.

Una stagione splendida per Perisic, che si è preso l'Inter in modo definitivo. Una stagione vissuta in scadenza di contratto, che ormai volge al termine (perché termina il 30 giugno). Perisic è un grande professionista che non si è mai fatto condizionare da ciò e anzi in questo finale di stagione sta brillando, ha fatto gol in due delle ultime tre partite di campionato. Nella finale di Coppa Italia (un trofeo che mancava nella sua bacheca) l'esterno è stato determinante sia nell'azione che ha provocato il primo calcio di rigore che nei tempi supplementari in cui ha realizzato una doppietta. Segnando con entrambi i piedi. Prima ha fatto gol su rigore, il 3-2 che ha rimesso avanti l'Inter, poi una perla che ha chiuso in modo definitivo la partita, 4-2 e Inter vincitrice ben prima della fine.

Ma quando la partita termina Perisic gela i tifosi nerazzurri. Intervistato a caldo, prima di ricevere il premio di migliore in campo, dopo aver parlato dell'incontro l'esterno ha risposto a una domanda sul suo futuro e ha detto: "Il rinnovo? Con i grandi giocatori non si aspetta l’ultimo momento, non si fa così”

In realtà questo non è un addio, non è un messaggio negativo. Il croato non ha detto che non rinnova, ma ci ha tenuto a puntualizzare e dicendo quelle parole ha mandato un messaggio a Marotta e Ausilio e a loro ha chiesto di sbrigarsi se vogliono davvero fargli un'offerta.