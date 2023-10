Pobega e Calabria nel mirino dei tifosi dopo il pari col Borussia Dortmund: “Milan in nove uomini” Tifosi del Milan durissimi sui social contro Pobega e Calabria durante e dopo la partita pareggiata con il Borussia Dortmund in Champions League.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan non riesce a centrare la vittoria in Champions League e dopo il pareggio all'esordio con il Newcastle è arrivato anche quello in casa del Borussia Dortmund. Quello contro i tedeschi era un incontro importante per iniziare a stabilire i rapporti di forza nel girone e provare a capire quali siano le vere candidate per la qualificazione agli ottavi

I rossoneri non sono riusciti a vincere nemmeno un incontro e ora dovranno fare punti nel doppio incrocio con un ferito PSG, che ieri è stato asfaltato dal Newcastle per 4-1: per la squadra di Pioli una situazione non semplice ma non impossibile.

La partita dei rossoneri contro il BVB è stata all’insegna, con i tedeschi che si sono fatti preferire nel primo tempo mentre nella ripresa è stato il Diavolo ad avere qualche occasione in più.

Nonostante il Milan sia uscito con un pareggio dal Signal Iduna Park e abbia sfiorato anche la vittoria, i tifosi rossoneri non hanno apprezzato la prova di due uomini in particolare: Davide Calabria e Tommaso Pobega.

Il primo ha dovuto affrontare Malen, tra i più propositivi della squadra di Terzic, sul suo lato deve e ha sofferto non poco le iniziative dell’attaccante olandese: spesso in fase di ripiegamento è parso molto timoroso, come in occasione di un retropassaggio di spalla che invece di terminare tra le braccia di Maignan è finito in calcio d'angolo.

Al centrocampista ex Torino e Spezia è stata imputata una scarsa prontezza in alcune situazioni e la mancanza di presenza fisica in alcuni contrasti. Il tenore dei commenti nei confronti dei due è molto duro, tanto che qualcuno arriva a dire: “Pobega e Calabria ci stanno facendo giocare in 9″. Una vera e propria pioggia di critiche soprattutto nei primi 45′ per i due calciatori rossoneri.

Anche Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha commentato su Instagram il pareggio tra il Borussia Dortmund e i rossoneri: "Se sbagliamo gol già fatti, difficile vincere… E con la formazione del primo tempo, ancora più difficile. Calabria e Pobega… Forza Diavolo sempre". Un commento abbastanza chiaro, anche da parte del leader politica, con Calabria e Pobega nel mirino.