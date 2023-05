Playoff Serie C oggi in TV, dove vedere Cerignola-Foggia e tutte le partite: orari e diretta streaming Le partite del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C in programma oggi: gli orari e dove vederle in diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

La Serie C 2022/2023 entra nel primo turno della fase ‘nazionale' dei playoff e ci regala cinque gare molto interessanti sia dal punto di vista tecnico che ambientale. Si gioca sul doppio confronto, ovvero andata e ritorno, in pochi giorni per assicurarsi il pass per il secondo turno: prima partita il 18 maggio e return match il 22, in entrambi i casi il fischio d'inizio è di 20.30. Tutte le partite si potranno vedere in diretta TV e streaming con Eleven Sports, DAZN e OneFootball.

Al primo turno della fase nazionale dei playoff si sono qualificate Pro Sesto, Foggia, Gubbio, Audace Cerignola, Virtus Verona e Ancona che hanno raggiunto Lecco, Pescara e Virtus Entella; già a questo punto per piazzamento di classifica; e il Vicenza; che ha vinto la Coppa Italia Lega Pro.

All’Ancona è bastato un rigore di Spagnoli nei minuti finali per vincere sul campo della Carrarese, mentre la Virtus Verona ha fatto il colpaccio esterno in casa del Padova grazie alla rete di Juanito Gomez. Sofferta la qualificazione del Gubbio, a cui basta l’1-1 casalingo col Pontedera; e lo stesso si può dire per il Foggia, che grazie al gol di Di Noia a pochi istanti dal 90′ rende vani tutti gli sforzi del Potenza che si era portato avanti con Talia. Il Cerignola si è aggiudicato il derby pugliese con il Monopoli per 2-1. Avanti con un pareggio (1-1) anche la Pro Sesto nella sfida tutta lombarda con il Renate.

Playoff Serie C, le partite di oggi: gli orari

Questi gli accoppiamenti del primo turno della fase ‘nazionale' dei playoff di Serie C. Le partite di andata sono in programma oggi, giovedì 18 maggio, alle ore 20:30.

Ancona-Lecco

Virtus Verona-Pescara

Audace Cerignola-Foggia

Pro Sesto-Vicenza

Gubbio-Virtus Entella

Dove vedere le partite dei playoff di Serie C in TV e in streaming

I play-off di Serie C i potranno seguire in diretta TV con Eleven Sports, visibile su tutte le smart tv compatibili con l'apposita app; e si potranno vedere anche su DAZN, grazie all’accordo siglato con Eleven dove si possono vedere tutte le partite del campionato, playoff e playout, Coppa Italia e Supercoppa. Per chi non è abbonato ad Eleven Sports o a DAZN c'è la possibilità OneFootball, che trasmetterà le sfide in pay-per-view e si può vedere scaricando sulla propria smart tv l’applicazione.

Tutte le sfide si potranno seguire in diretta streaming, su dispositivi mobile (pc, tablet e smartphone); sempre su Eleven Sports, DAZN e OneFootball.

Anche Sky trasmetterà tre partite del primo turno nazionale dei playoff: Audace Cerignola-Foggia su Sky Sport (canale 256), Virtus Verona-Pescara su Sky Sport (canale 257) e Pro Sesto-Vicenza su Sky Sport (canale 258). Gli abbonati potranno vedere tutte e tre le sfide anche in streaming su Sky-Go e NOW.

Il derby della Capitanata, ovvero Audace Cerignola-Foggia, verrà trasmesso in diretta TV in chiaro sia all'andata che al ritorno: la sfida del Monterisi si potrà vedere su Antenna Sud (canale 14) mentre il ritorno si potrà seguire su Rai Sport (canale 58).