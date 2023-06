Playoff Serie B oggi in TV, Parma-Cagliari dove vederla: formazioni e diretta streaming Parma-Cagliari è la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B 2022-2023: si gioca oggi, 3 giugno 2023, alle ore 20:30 allo stadio Ennio Tardini e il match sarà visibile in TV e streaming su Sky, DAZN, Helbiz Live e Onefootball.

A cura di Vito Lamorte

Playoff Serie B oggi in TV, Parma–Cagliari dove vederla in TV e streaming.

Parma e Cagliari si affrontano per un posto nella finale dei playoff della Serie B 2022-2023. Allo stadio Ennio Tardini di Parma si scende in campo per la semifinale di ritorno oggi, 3 giugno 2023, alle ore 20:30: la gara sarà visibile in TV e streaming su Sky, DAZN, Helbiz Live e Onefootball.

Nella sfida d'andata i ducali erano in vantaggio per 2-0 per con le reti di Benedyczak e Sohm ma nella ripresa i sardi hanno cambiato marcia con i cambi di Ranieri: la doppietta di Luvumbo e il gol del solito Lapadula hanno ribaltato la gara facendo esplodere l'Unipol Domus Arena di Cagliari. La rete decisiva del giovane attaccante angolano ha fatto emozionare anche Ranieri, che si è lasciato andare per qualche secondo prima di ricominciare a dare istruzioni ai suoi calciatori.

Le probabili formazioni di Parma-Cagliari. Pecchia sempre con Vazquez ‘falso nueve' con Zanimacchia, Sohm e Benedyczak sulla trequarti. Ranieri questa volta punta Luvumbo al fianco di Lapadula con Mancosu sulla trequarti.

Partita: Parma-Cagliari

Quando: sabato 3 giugno 2023

Orario: 20:30

Dove: Stadio Ennio Tardini, Parma

Diretta TV: DAZN, Sky, Helbiz, OneFootball

Diretta streaming: DAZN, Sky GO, Helbiz Live, Onefootball

Competizione: Serie B, ritorno semifinale playoff

Dove vedere Parma-Cagliari in diretta TV

Dove vedere Parma-Cagliari in TV? La partita dei playoff di Serie B sarà trasmessa su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), ma anche su DAZN, scaricando sulla smart tv l'app della piattaforma. Inoltre il match che non sarà visibile in TV in chiaro.

Parma-Cagliari dove vederla in streaming

Parma-Cagliari si potrà vedere in streaming sull'app di DAZN, ma anche su Sky con gli abbonati che potranno sfruttare l'app loro dedicata Sky GO. Attraverso dispositivi portatili e computer, si potrà vedere la partita dei playoff anche sulle piattaforme Helbiz Live, OneFootball e NOW.

Playoff Serie B, le probabili formazioni di Parma-Cagliari

Fabio Pecchia si affida ancora una volta a Vazquez come riferimento offensivo, con Zanimacchia, Sohm e Benedyczak sulla trequarti. Confermati Estevez e Bernabé in mezzo al campo; linea difensiva con Del Prato, Osorio, Circati e Coulibaly davanti a Buffon.

Claudio Ranieri stavolta partirà con Luvumbo, mattatore dell'andata, dal primo minuto e potrebbe rimpolpare il centrocampo: l'allenatore romano punterà sull'esperienza di Rog e Nandez per uscire indenne dal Tardini.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Del Prato, Osorio, Circati, Coulibaly; Estevez, Bernabé; Zanimacchia, Sohm, Benedyczak; Vazquez. Allenatore: Pecchia.

CAGLIARI (4-2-3-1): Radunovic; Zappa, Altare, Dossena, Azzi; Makoumbou, Rog; Nandez, Mancosu, Luvumbo; Lapadula. Allenatore: Ranieri.