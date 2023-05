Ranieri in lacrime per la rimonta del Cagliari sul Parma: indovina tutti i cambi e si gode Luvumbo Ranieri non è riuscito a trattenere l’emozione dopo la rete della rimonta del suo Cagliari sul Parma nella semifinale d’andata dei playoff di Serie B 2022-2023: lacrime per l’allenatore romano dopo il 3-2 di Luvumbo.

A cura di Vito Lamorte

Una partita pazzesca. Ed è solo la prima. La sfida tra Cagliari e Parma, valida per la semifinale d'andata dei playoff di Serie B 2022-2023, si è conclusa con un pirotecnico 3-2 per i sardi: la squadra rossoblù alla fine del primo tempo era sotto di due reti ma nella ripresa è cambiato tutto.

Claudio Ranieri ha rivoltato il suo Cagliari nell'intervallo inserendo Deiola e Luvumbo per Rog e Pavoletti: la squadra sarda ha ribaltato la situazione e negli ultimi 25 minuti ha segnato per tre volte firmando una rimonta incredibile.

L'uomo della serata è Luvumbo, che prima ha accorciato le distanze al 68′ con un destro al volo imprendibile e poi ha piazzato la doppietta personale incastrando il pallone sotto l’incrocio dei pali nei minuti finali. Unipol Domus impazzita di gioia per un risultato assolutamente insperato fino a pochi minuti prima. In mezzo c'era stata la rete del solito Lapadula su calcio di rigore, che aveva rimesso tutto in equilibrio.

Ranieri dopo la terza rete della sua squadra non è riuscito a trattenere l'emozione ma dopo qualche attimo ha iniziato a richiamare di nuovo i suoi per i minuti finali. Davvero un momento molto forte sotto il profilo emotivo per l'allenatore di Testaccio, che è riuscito a riprendere la gara e ha dare dritte importanti ai suoi ragazzi per tenere in vita il sogno Serie A.

Nella prima frazione di gioco il Parma era stato meglio in campo e si era portato sul doppio vantaggio con Benedyczak, che aveva sbloccare il risultato al decimo minuto dopo una bell’azione in area; e poi era arrivata la rete di Sohm, che aveva scaricato in porta col mancino dopo aver dribblato mezza difesa avversaria.

Qualche protesta della squadra di Fabio Pecchia in occasione del fallo da cui è scaturito il rigore per i sardi: Luvumbo ha conquistato il penalty per il fallo di di Mihaila ma sulla stessa azione Lapadula ha toccato Chichizola e l'ha disturbato nell'uscita.

Il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta alla Unipol Domus: "Voglio fare i complimenti al Cagliari che ha fatto una grande partita, e anche al Parma perché sono stati 90 minuti eccellenti. Devo dire però che siamo rimasti totalmente insoddisfatti a livello arbitrale, serve ben altro in un momento importante come questo. Usciamo con 5 ammoniti e nessuno al Cagliari e questo rigore incredibile, non è stato rivisto al VAR: ci piacerebbe sapere come funziona, ci stiamo giocando qualcosa di importante. Il verdetto del campo lo accettiamo ma non deve condizionato da situazioni incomprensibili e inaccettabili".

Cagliari e Parma si affronteranno di nuovo il 3 giugno alle ore 20:30 allo stadio Ennio Tardini per decidere chi andrà in finale dei playoff e dopo quanto visto stasera sarà, sicuramente, un altro match dall'alto spessore tecnico ed emotivo.