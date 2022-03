Pizza kiwi e salsicce allo stadio, tifosi allibiti: ma l’atroce abbinamento “va a ruba” L’immagine di una pizza con salsicce e kiwi allo stadio è diventata virale e ha generato reazioni contrastanti. Eppure la particolare combinazione spopolato: “Le abbiamo vendute tutte”.

Il calcio è uno degli sport più popolari e amati al mondo, la febbre del pallone è sempre forte, lo è in ogni angolo del mondo. Così è da decenni, ma con il mondo globale e anche grazie a campioni straordinari il calcio, se possibile, è diventato ancora molto più popolare. Le stelle del pallone sono riconosciute a livello planetario e spesso sono anche abbinati a brand che con lo sport ci entrano poco. Ma c'è qualcosa che batte il calcio ed il cibo. Nell'ultimo decennio un proliferare di programmi tv, video online e libri di ricette ha reso quello del food un tema a cui tutti si sono avvicinati ulteriormente. È nata forse così l'idea di abbinare calcio e cibo per ottenere un risultato di un certo impatto, soprattutto per chi ha il palato fine.

È l'idea alla base della creazione di profilo Twitter diventato molto popolare nelle ultime settimane, su scala planetaria. Si chiama ‘Footy Scran', che letteralmente tradotto significa ‘Avanzi calcistici'. L'obiettivo di chi ha creato questo profilo è abbastanza semplice. Vengono postati solamente cibi da stadio. Paese che vai, abitudini che trovi. In Italia tendenzialmente si va di panino, ma non è così dappertutto. Chi gestisce questa pagina raccoglie e pubblica foto che raffigurano pietanze molto diverse. Si va da un piccolo cono gelato a dei fusilli abbinati con una birra, ma si possono trovare anche delle ciambelle ultra-caloriche, tortini misteriosi, sandwich dall'aria un po' triste. Con foto e descrizione semplice si segnala anche il prezzo, che spesso genere delle polemiche in riferimento alla qualità del cibo in questione. L'Inghilterra, ad esempio, è considerata pessima sul piano del rapporto qualità/prezzo.

In ogni caso ce n'è per tutti i gusti di ‘avanzi calcistici' e ovviamente le discussioni sono sempre apertissime. Negli ultimi giorni è diventata virale l'immagine di una pizza con kiwi e salsicce che un tifoso ha comprato e portato allo stadio del Cerezo Osaka, in Giappone. Costo dalla pizza 1000 yen, che in euro fa circa 7 euro e 40 centesimi. Un prezzo in linea con quello di una pizza in Italia. Non come l'abbinamento degli ingredienti, decisamente lontano dal nostro modo di intendere la pizza.

Per tanti tifosi, non solo italiani, si tratta di una combinazione quantomeno ardita, come raccontano migliaia di retweet e commenti. Ma c'è chi l'ha provata e garantisce sulla bontà. Lo stesso account ha rintracciato l'autore di questa colorita pietanza: Pizza Rotolo, un pizzaiolo giapponese che prepara le sue prelibatezze su un food truck e le porta in giro per il Giappone, spesso proprio all'estero di stadi e palazzetti. Le ricette con la frutta sono la specialità della casa, a giudicare dalle foto proposte sui vari canali social.

E direttamente da Pizza Rotolo su Twitter è arrivata la conferma del successo riscontrato dalla versione con kiwi e salsicce: "Tutto esaurito". Letteralmente andata a ruba in occasione della partita del Cerezo Osaka. Per noi italiani una pizza del genere equivale quasi un affronto, ma come diceva lo slogan di una pubblicità di tanti anni fa: "Provare per credere".