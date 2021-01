"Mi aspetto una gara difficile, loro sono un'ottima squadra che gioca assieme da qualche anno. Noi favoriti per lo scudetto? Chi è primo in classifica è sempre la squadra da battere, oggi è il Milan la squadra da battere perché in vetta". Queste le parole di Andrea Pirlo alla vigilia del match della 17ª giornata di Serie A 2020/2021 la Juventus e il Sassuolo all'Allianz Stadium. L'allenatore bianconero ha parlato dell'assenza di Matthijs de Ligt, risultato positivo al Covid ieri, e ha indicato il sostituto per la gara di domani: "Demiral ha giocato qualche partita in più quindi si può considerare un po' più pronto e domani potrebbe giocare lui. Però Chiellini è a disposizione e ci darà una mano".

Pirlo ha parlato anche di Roberto De Zerbi e lo ha elogiato per il modo in cui fa giocare la sua squadra: "Roberto allena da molti più anni rispetto a me, è molto bravo in fase di costruzione di gioco. L’ho sentito spesso in estate, abbiamo parlato, fatto dei bei discorsi di calcio. Mi aspetto una gara difficile domani, il Sassuolo gioca assieme da qualche anno, dovremo essere molto attenti in fase di non possesso".

Sul rendimento di Dejan Kulusevski, che a Milano è entrato ed è stato decisivo con l'assist per McKennie, il tecnico della squadra campione d'Italia ha dichiarato: "Kulusevski sta bene, l'altra sera è entrato finalmente bene perché le altre volte non è stato così. Gli ho fatto i complimenti, domani vedremo se parità dall'inizio o a partita in corso non avendo grandi soluzioni davanti".

Infine Andrea Pirlo ha parlato delle condizioni di Alvaro Morata e Federico Chiesa: "Alvaro si è allenato a parte, ma ha fatto poco. Valutiamo domattina se può venire in panchina. Sul mercato non dico niente, non abbiamo un problema attaccante. Se ci saranno opportunità valuteremo. Federico sta bene, siamo riusciti a recuperare dopo il problema all'anca".