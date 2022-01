Pirlo in panchina ai Mondiali in Qatar, la rivincita del Maestro: contatti avviati Andrea Pirlo scalpita per rientrare dopo il benservito datogli dalla Juventus: a breve la decisione.

A cura di Paolo Fiorenza

Andrea Pirlo in questi mesi si sta godendo la famiglia durante la sosta forzata cui è costretto dopo la dolorosa separazione dalla Juventus della scorsa estate. Il 42enne bresciano morde il freno per rientrare al più presto e rilanciare la sua carriera di allenatore, che pur tuttavia ha già in bacheca due trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa. Oggi sono in tanti, tra i tifosi bianconeri, a chiedere scusa all'ex tecnico per i giudizi che hanno dato sul suo operato: le attuali difficoltà della Juve anche sotto la gestione del ‘salvatore della patria' Allegri dimostrano che le colpe non erano di Pirlo, ma di una rosa già assemblata male all'epoca.

Il ‘Maestro' gode tuttora di tantissimi estimatori, in Italia come all'estero: sfumate le piste Sampdoria e Benfica, adesso per lui si profila la possibilità di andare a sedersi sulla panchina di una Nazionale che è in corsa per qualificarsi per i prossimi Mondiali in Qatar. È la squadra che annovera tra le sue file il miglior attaccante al mondo, come certificato dal premio assegnatogli nell'ultima cerimonia del Pallone d'Oro, ovvero Robert Lewandowski: la Polonia, appena piantata in asso tra le polemiche dal CT Paulo Sousa, accasatosi al Flamengo.

Il presidente della Federcalcio polacca, Cezary Kulesza, è impegnato in una corsa contro il tempo per trovare un sostituto che possa sostenere a dovere le chance di Zielinski e compagni nei playoff da cui usciranno le ultime qualificate ai Mondiali per l'Europa. Il 24 marzo la Polonia – classificatasi seconda nel proprio girone dietro l'Inghilterra – dovrà giocarsi la prima gara secca in trasferta contro la Russia, eventualmente affrontando poi la vincente tra Svezia e Repubblica Ceca nella sfida decisiva.

Kulesza ha offerto il posto a Fabio Cannavaro, che tuttavia sembra intenzionato in questa fase della sua carriera a continuare ad aspettare la proposta di un club. Ed allora – svela la Gazzetta dello Sport – per la panchina della Nazionale polacca è spuntato Andrea Pirlo: nei giorni scorsi già c'è stato un primo contatto con l'entourage del bresciano e lui è pronto ad ascoltare il progetto che gli verrà prospettato. La voglia di rientrare è davvero tanta: c'è da fare i conti con l'opinione pubblica locale che spinge per un Ct polacco, a breve sarà presa la decisione.