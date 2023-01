Pirlo ha visto troppe cose strane in Turchia: “Se è tutto deciso allora inutile giocare” Nel derby del Corno d’Oro il Fatih Karagumruk guidato da Andrea Pirlo è stato agganciato dal Kasimpasa al 101′ su calcio di rigore. L’allenatore italiano al termine dell’incontro si è lamentato parecchio per quella decisione arbitrale.

A cura di Alessio Morra

Andrea Pirlo si è arrabbiato. E già questa è una notizia. L'ex allenatore della Juventus si è mostrato furioso al termine della partita di campionato tra il Kasimpasa e il Fatih Karagumurk, che è stato agganciato in parità al 101esimo minuto con un calcio di rigore che secondo il tecnico bresciano non andava assolutamente decretato. Mai visto così Pirlo che ha protestato con il direttore di gara pure al termine della partita.

Pirlo la scorsa estate ha rischiato accettando la proposta di questo club turco, che non è uno dei più famosi. Non è partito bene, è stato a lungo nei bassifondi ma poi pian piano la sua squadra è risalita. Sette punti nelle ultime tre partite, più il successo in coppa. Il Fatih Karagumurk è decimo nella SuperLig turca e tecnicamente ha allungato la serie positiva pareggiando 2-2 contro il Kasimpasa, ma allo Stadio intitolato al presidente turco Erdogan la squadra di Pirlo è stata a un passo dal successo. Avanti 2-1 fino al 101′ quando su calcio di rigore, trasformato da Bahoken, è arrivato il 2-2 della squadra di casa.

Un rigore contestato dal tecnico, che al termine dell'incontro si era recato dall'arbitro e dai suoi collaboratori. Aveva protestato e a loro ha detto qualcosa. Successivamente in conferenza stampa a riguardo: "Noi analizzeremo i nostri errori, ma gli arbitri devono anche analizzare e capire perché hanno preso una decisione del genere".

Pirlo era davvero furioso. Quando è entrato negli spogliatoi si è calmato, ma certo la rabbia e la delusione per tre punti persi al centesimo minuto non poteva svanire e così in conferenza stampa il tecnico bresciano si è tolto più di un sassolino dalla scarpa dicendo: "È inutile lavorare tutta la settimana per poi vedere questi episodi. Se vogliono decidere loro le partite è inutile venire in campo".

Durissimo l'ex juventino che ha aggiunto: "In ogni partita del campionato c'è qualche episodio strano, purtroppo non se ne capisce il motivo. Non è che possono lamentarsi solo le grandi squadre come Galatasaray e Fenerbahce sugli episodi arbitrali. Che guardino quello che succede in tutte le partite".