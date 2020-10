In Champions senza Cristiano Ronaldo. In Champions dopo il pareggio di Crotone. In Champions per riallacciare i fili del discorso interrotto bruscamente il 7 agosto scorso: l'eliminazione contro il Lione fu un trauma e dette la spallata decisiva alla panchina di Maurizio Sarri. A distanza di un giorno dal flop in Coppa arrivò l'esonero dell'allenatore. Poco dopo, a salire in sella fu Andrea Pirlo. Il cammino (e la sfida) dei bianconeri riparte da Kiev, con più o meno Joya è rebus che il tecnico scioglierà solo nella giornata di domani, quando saranno chiare le scelte di formazione. Possibile che l'argentino parta dalla panchina oppure può essere la mossa a sorpresa per sfruttarne la carica emotiva e l'adrenalina finora tenute a freno. Zero minuti in stagione pesano e mettono a dura prova la sua pazienza-

Ci ho parlato ieri, con lui come con tutti – ha ammesso Pirlo in conferenza stampa, alla vigilia dell'incontro di Champions -. Era un po' arrabbiato perché sabato a Crotone non era entrato ma non dimentichiamoci che viene da 3 mesi di inattività ed è stato chiuso in camera 10 giorni in Argentina con un virus intestinale. Perché non l'ho messo in campo? Purtroppo siamo rimasti in 10 per l'espulsione di Chiesa. Non ha ancora giocato un minuto in stagione, domani vedremo.

Altro tema caldo: come si schiererà la Juventus in campo contro la Dinamo? L'orientamento è lasciare l'argentino in panchina confermando Morata in cima all'attacco. Accanto a lui dovrebbe esserci Kulusevski con Ramsey alle spalle delle due punte. A Chiesa e Cuadrado il ruolo di lotta e di governo sulle corsie esterne. Pirlo spiega cosa ha in mente.

Cristiano purtroppo ha il Covid e non è a disposizione – ha aggiunto -. Abbiamo altri giocatori che possono giocare in quella posizione. A Crotone abbiamo schierato Morata in quella posizione. Non penso che cambieremo qualcosa rispetto al campionato, il resto lo decideremo domani.

A Lucescu sono legati i ricordi e gli esordi di Pirlo con la maglia del Brescia. Ironia della sorte, il debutto in Champions avverrà proprio contro il suo ‘maestro'. Come vive la vigilia il tecnico bianconero? La risposta è disarmante.