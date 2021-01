Andrea Pirlo, al termine della sfida della Juventus contro la Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della partita della squadra bianconera e soprattutto della prestazioni di Chiesa. Il tecnico bianconero ha parlato anche della sfida di Coppa Italia che i bianconeri giocheranno martedì sera contro l'Inter in semifinale. Una sfida diversa da quella persa in campionato: "Quella fu una serata no, abbiamo avuto la fortuna di giocare poi la Supercoppa e riprenderci al meglio".

Il tecnico bianconero si è detto molto contento di aver visto finalmente in campo una squadra che riesce a giocare come lui ha sempre voluto e molto più sicura di sé. Nessun problema sulla mancanza del gol di Cristiano Ronaldo: "Non è importante che faccia gol in tutte le partite". Ora testa alla sfida di martedì prossimo contro l'Inter in Coppa Italia, una competizione a cui Pirlo tiene moltissimo: "Ci tentiamo, dobbiamo pensare a noi stessi". E poi alcune dichiarazioni riguardanti il mercato che si sta per chiudere e sulla famosa quarta punta: "Non abbiamo mai pensato di dover prendere per forza un attaccante".

Andrea Pirlo dopo Sampdoria-Juventus pensa già all'Inter

Andrea Pirlo non si è nascosto al termine della vittoriosa gara giocata contro la Sampdoria. Il tecnico bianconero ha ribadito come sia molto soddisfatto dei progressi fatti dalla squadra e soprattutto da Federico Chiesa: "È entrato un po' in punta di piedi all'inizio – ha detto Pirlo – ma adesso è libero di testa e si è sbloccato". Pirlo ha specificato come l'ex Fiorentina abbia capito in che modo riuscire ad essere davvero pericoloso davanti alla porta avversaria:

"Finalmente Federico riesce anche a chiudere le azioni quando andiamo dall'altra parte – ha proseguito – Dovrebbe sfruttare di più questa sua capacità di arrivare da dietro". E poi sulla partita giocata contro la Sampdoria dominata ma chiusa solo nel finale: "Peccato non averla chiusa il primo tempo – ha dichiarato Pirlo – abbiamo avuto occasioni per raddoppiare, e gli avversari di occasioni importanti ne hanno avute solo una sul tiro di Quagliarella. Abbiamo chiuso troppo tardi".

E poi sulla semifinale di martedì contro l'Inter in semifinale Pirlo è stato netto: "È una semifinale di Coppa Italia e ci tentiamo, dobbiamo pensare a noi stessi – sottolinea il tecnico bianconero – non pensiamo a quella fatta qualche settimana fa ma a quella di martedì sera. Quella è stata una serata no, ma abbiamo avuto la fortuna di giocare la Supercoppa e siamo ripartiti da lì".

Il mercato della Juventus ha poi visto i bianconeri mettere a segno tante operazioni importante dal punto di vista dei giovani, ma non è arrivata la famosa quarta punta: "Non abbiamo mai pensato di dover prendere per forza un attaccante, c'erano giocatori adattabili a punte come Kulusevski e poi abbiamo Dybala – ha specificato – se capitava un'occasione bene, ma siamo contenti dei giocatori che abbiamo e siamo riusciti ad adattare più giocatori da seconda punta e in qualche modo riusciamo sempre a fare".