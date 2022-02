Pioli svela il segreto con cui sta facendo grande il Milan: “Vale per me come per i giocatori” Il tecnico dei rossoneri alla viglia dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Lazio: “Vogliamo arrivare fino in fondo nel torneo, siamo in linea con le nostre ambizioni”

A cura di Alessio Pediglieri

Stefano Pioli che corre sotto la curva, per festeggiare i propri giocatori al secondo gol di Giroud nel derby contro l'Inter. È questa una delle immagini oramai impresse nella storia delle stracittadine di Milano, come il tabellone che segnò il 6-0 per il Milan, o il testa contro testa di Ibra e Lukaku o ancora il gol decisivo su punizione di Eriksen che cancellò i rossoneri nella Coppa Italia della stagione 202o/2021. Fotogrammi che arricchiscono la storia del derby e ne ripropongono narrazioni che si incrociano, si amplificano e si rinnovano. Così, oggi, l'eroe per il Diavolo è sì Olivier Giroud ma anche Stefano Pioli.

Il tecnico dei rossoneri si è goduto il successo con cui ha riaperto le danze per il tricolore: l'Inter è sempre avanti, ha un punto in più e una gara ancora da recuperare ma l'inerzia del campionato sembra aver svoltato sull'altro lato del Naviglio. Il Milan si è preso non solo il derby, fondamentale per i tre punti in palio, ma anche la nuova convinzione che il cammino intrapreso sia quello corretto e che può portare a qualcosa di importante da qui al prossimo maggio: "Della gara vinta sabato ci resta la soddisfazione per tre punti importantissimi e la consapevolezza che la strada sia lunghissima ma che siamo in linea con le nostre ambizioni".

L’irrefrenabile entusiasmo di Pioli a derby finito: il Milan ha vinto in rimonta 2–1

Parole e musica per i tifosi rossoneri alla vigilia di un'altra sfida spartiacque, contro la Lazio in Coppa Italia per un ottavo di finale che potrebbe valere un altro derby (se l'Inter passasse contro la Roma), ma soprattutto il proseguimento in un torneo altrettanto importante in cui arrivare il più in là possibile: "Dovremo rimanere attenti e compatti, la Lazio è ben allenata e una formazione temibile", assicura Pioli. "Ma noi vogliamo provare ad arrivare fino in fondo alla Coppa Italia".

Una speranza che diventa promessa nella testa del tecnico in grado di aver dato fisionomia e forma ad un progetto che quest'estate appariva semplicemente abbozzato. In cui non esclude nessuno, sia chi c'è sia chi non può esserci: "Tomori sta recuperando, vediamo se riuscirà a esserci dal primo minuto, per Rebic attendiamo ancora un po', dopo l'ultimo allenamento. Ibrahimovic? Un leone in gabbia: non c'è ma sta facendo di tutto per recuperare".

Ma non è la semplice inclusione il vero segreto di questo Milan e Stefano Pioli lo conferma, svelando perché il suo pensiero di poter restare in rossonero a vita, vada al di là di una semplice, quanto fondamentale, vittoria in un derby: "Con la società si condivide lo stesso senso della meritocrazia: il club ti mette nelle migliori condizioni possibili per lavorare, poi se te lo meriti si va avanti insieme. E questo vale sia per me sia per i giocatori. Ti devi guadagnare il Milan costantemente"