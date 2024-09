video suggerito

Pioli sempre “on fire”, esalta Cristiano Ronaldo: “È più forte di Messi”. Poi, però, non lo convoca Stefano Pioli ha esaltato Cristiano Ronaldo, definendolo senza mezzi termini “migliore di Messi”. Una dichiarazione di totale amore verso il fenomeno portoghese che allena all’Al Nassr. Ma che non ha convocato per la partita di King Cup. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano Pioli si è preso la scena del calcio arabo da subito, regalando spettacolo al suo debutto sulla panchina dell'Al Nassr in campionato ed esaltando Cristiano Ronaldo alla vigilia della King Cup, definendolo "migliore di Leo Messi, ha più gol che partite". Per poi escluderlo dalla lista dei convocati del match contro l'Al Hazem.

Pioli esalta Cristiano Rolando: è più forte di Leo Messi

L'ex tecnico del Milan, Stefano Pioli, arrivato da poche settimane sulla panchina dell'Al Nassr in Arabia Saudita, ha dovuto confrontarsi di persona nell'annoso dilemma che divide il mondo del calcio: è più forte Cr7 o Messi? Allenando Cristiano Ronaldo, è entrato nel ristretto gotha che ha potuto allenare di persona il fenomeno portoghese, stella della squadra araba e non ha potuto sottrarsi alla fatidica domanda, con una risposta decisamente scontata: "Penso che Cristiano Ronaldo sia decisamente superiore a Lionel Messi, ha fatto più gol che partite".

L'Al Nassr in King Cup, ma Pioli non convoca Ronaldo

Parole fortissime ma che contrastano con le scelte del tecnico che ha deciso di non convocare proprio il fenomeno portoghese per la partita dell'Al Nassr contro l'Al Hazem per i sedicesimi di finale della King Cup. Una scelta forte, che ha subito fatto clamore in Arabia ma che non nasconde alcun problema o secondo fine. Pioli sa perfettamente le qualità di Cr7 e le vuole sfruttare al meglio preservandolo da eventuali inutili fatiche in partite in cui il resto della squadra a disposizione può fare comunque la differenza

L'impatto di Pioli nel calcio arabo: subito di nuovo "on fire"

L'esordio di Stefano Pioli sulla panchina dell'Al Nassr è avvenuto lo scorso 20 settembre qualche giorno dopo l'ufficializzazione del suo ingaggio faraonico con una delle squadre che ambiscono alla vittoria del campionato. Un autentico show in campo e in panchina, con l'Al Nassr che si è imposta 3-0 con Cr7 subito a segno, e l'esultanza del tecnico che ha seguito in modo più che sanguigno la vittoria, entrando in immediata empatia con i propri tifosi e il suo nuovo ambiente.