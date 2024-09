Pioli show all’esordio sulla panchina dell’Al Nassr: 0-3 in casa dell’Al-Ettifaq di Gerrard

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Stefano Pioli ha cominciato da poche ore la sua nuova avventura come allenatore dell'Al Nassr e già si è tolto la prima soddisfazione. L'ex tecnico del Milan ha fatto il suo esordio questa sera in casa dell'Al-Ettifaq allenato da Steven Gerrard. Risultato? Una vittoria schiacciante con il punteggio di 0-3 arrivato grazie ai gol di Cristiano Ronaldo, Salem e Talisca. Il fenomeno portoghese ha messo a segno il primo gol su calcio di rigore prima che l'Al Nassr dilagasse poi nella ripresa. Un inizio straordinario per Pioli che batte una squadra che vinceva da tre partite consecutive.

Le telecamere delle varie tv hanno ripreso ogni singolo movimento di Pioli in panchina. L'ex allenatore del Milan è alla sua prima esperienza all'estero e di certo non si sarebbe mai aspettato un inizio del genere. Il tecnico italiano è stato visto fermarsi a lungo proprio con Cristiano Ronaldo. I due hanno parlato tanto per confrontarsi sulle varie misure da adottare in campo e sono sembrati subito in grande sintonia. Il portoghese conosce benissimo Pioli che ha affrontato da avversario quando l'allenatore era alla guida del Milan.

Quando esordirà Pioli in casa sulla panchina dell'Al Nassr

Cristiano Ronaldo ha messo a segno il gol su rigore. L'Al Nassr ha reso poi il risultato molto largo anche grazie a un gioco che ha messo in grossa difficoltà Gerrard. C'è chi giura che dagli spalti già è partito il primo coro "Pioli is on fire" che farebbe enormemente piacere all'allenatore che ne aveva fatto un marchio di fabbrica quando sedeva sulla panchina del Diavolo. L'Al Nassr dunque si rilancia e ora si preparerà per la prossima sfida che coinciderà con la prima in casa di Pioli contro Al Wahda il prossimo venerdì 27 settembre alle ore 17:20.

Pioli ha dato subito il suo contributo all'Al Nassr che vuole quest'anno tentare di vincere il campionato dopo il dominio dello scorso anno dell'Al Hilal di Mitrovic, Milinkovic-Savic e tanti altri ex protagonisti del calcio europeo. Pioli avrà davanti a sé un'altra impresa, magari come quella che riuscì a compiere col Milan a ridosso del Covid quando i rossoneri si trasformarono ritornando grandi aprendo un ciclo vincente e ricco di soddisfazioni con lo stesso Pioli in panchina.