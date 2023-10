Pioli punta il dito contro Gatti e polemizza dopo Milan-Juve: “É stato ammonito dopo 22 falli” Il tecnico del Milan, al termine del match con la Juventus, ha parlato anche del difensore juventino Federico Gatti: “Ha commesso tantissimi falli, ma è stato ammonito dopo 22 falli”.

A cura di Alessio Morra

Il Milan ha perso la seconda partita stagionale. Dopo il 5-1 incassato dall'Inter nel derby, i rossoneri hanno perso 1-0 in casa contro la Juventus, che ha fatto festa grazie a un gol di Locatelli. I rossoneri hanno giocato dal 40′ del primo tempo in 10 a causa dell'espulsione di Thiaw. Pioli non polemizza per quella decisione arbitrale, anche se tira le orecchie al tedesco, ma si lamenta per i numerosi falli di Gatti, che il direttore di gara ha punito con un cartellino a metà ripresa.

Parlando con DAZN il tecnico dei rossoneri ha commentato la partita e ha spiegato perché ha deciso di togliere Pulisic dopo il rosso a Thiaw: "Di solito non parlo dopo le partite, c'è troppa tensione, ma posso dire che abbiamo giocato bene sia in dieci uomini sia in 11. Potevamo fare qualcosa in più, è mancata un po' di attenzione, quello sì. Ho scelto di sostituire Pulisic per mantenere lo stesso assetto difensivo. Ci è mancata un po' di intensità nella nostra meta campo. Non abbiamo concesso grandi occasioni. Con un po' di attenzione potevamo fare qualcosa di più".

Poi il tecnico rossonero ha parlato dell'espulsione di Thiaw per fallo su Kean sul finire del primo tempo: "Quello è stato un errore individuale, ma dovevamo stare più stretti in difesa. E Thiaw avrebbe potuto difendere meglio per le qualità che possiede".

Non è mancata invece una frecciata all'arbitro e a Gatti, autore secondo Pioli di ben 22 falli durante la partita: "Lo 0-0 sarebbe stato il risultato più giusto per quello che si è visto. In generale posso dire che ci aspettavamo Weah più presente su Leao invece di Gatti. Gatti ha commesso tantissimi falli, ci sono le ammonizioni da regolamento. Ma lui è stato ammonito dopo 22 falli".