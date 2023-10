Locatelli scoppia in lacrime dopo Milan-Juve, che ha deciso di nuovo esattamente dopo 7 anni Manuel Locatelli è scoppiato in lacrime al termine di Milan-Juventus, che ha deciso con un gol per la seconda volta. La prima, sette anni fa, quando giocava per il Milan.

A cura di Alessio Morra

Decidere una partita come Milan-Juventus non è da tutti. Deciderla due volte è raro. Deciderla due volte a distanza di sette anni prima con una maglia e poi con un'altra è un fatto unico. Il protagonista di questa storia è Manuel Locatelli, che al termine dell'incontro si è commosso e non è riuscito a trattenere le lacrime.

Il 22 ottobre 2016 un giovane centrocampista di nome Manuel Locatelli decide Milan-Juventus. Per i bianconeri quella fu la prima sconfitta in campionato, che poi comunque Allegri e i suoi vinsero con 91 punti. Il 22 ottobre 2023 Manuel Locatelli, che nel frattempo si è affermato ed ha vinto pure gli Europei con l'Italia, ha deciso Milan-Juventus, stavolta in favore della squadra torinese, in una partita terminata sempre 1-0.

Quando è finita la partita il centrocampista non è riuscito a mantenere l'aplomb e la sua enorme gioia si è trasformata in un pianto di gioia. Lacrime, tante, tantissime, mentre abbracciava Daniele Rugani, uno dei migliori in campo. Locatelli non trattiene le emozioni e le sue lacrime sono davvero belle.

Queste le parole di Locatelli, a caldo, ai microfoni di Sky: "La coincidenza è incredibile. La vita è così. Questo è un segno del destino. Questo stadio per me resterà sempre speciale. Sono felicissimo e dedico tutto questo alla mia famiglia. Noi dobbiamo fare un passo alla volta. Dobbiamo rimanere attaccati alle prime. Il nostro primo obiettivo è la qualificazione in Champions. Poi vediamo che accadrà a marzo".

Grazie a questo successo la Juventus resta in scia all'Inter, che sabato ha battuto 3-0 il Torino, ed è salita così a 20 punti in classifica. I bianconeri rimettono a -3 il Napoli e si portano a una sola lunghezza dal Milan e sono sempre a due punti dalla squadra di Simone Inzaghi.