Pioli deluso dal primo tempo del Milan a Lecce: “Nell’intervallo potevo cambiare molti giocatori” Stefano Pioli ha criticato apertamente l’atteggiamento del Milan nel primo tempo di Lecce.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan in difficoltà? La squadra campione d'Italia dopo la vittoria in casa della Salernitana nel primo match del 2023 non è più riuscito a centrare il bottino intero né contro la Roma né oggi in casa del Lecce, senza contare l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino.

Il pareggio in casa dei salentini, nel 18° turno di campionato, ha allontanato la vetta della classifica e Stefano Pioli ha analizzato ai microfoni di DAZN la prestazione dei suoi in casa dei giallorossi, soprattuto per quanto si è visto nel primo tempo: “Abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare nel primo tempo. Poi ovvio che la partita si è fatta più difficile. Nel secondo tempo abbiamo avuto una buona reazione, ma dovevamo fare di più. Eravamo delusi dai risultati con Roma e Torino e volevamo iniziare meglio la partita. L’errore sul primo gol è stato evidente ma dovevamo tenere meglio il campo”.

L'allenatore della squadra campione d'Italia ha proseguito spiegando la sostituzione di Theo Hernandez all'intervallo: “A fine primo tempo avrei potuto cambiare molti giocatori. Ho scelto lui per dare freschezza sulle fasce”.

Il Milan è andato sotto di due gol nei primi 25′ con un approccio al match che da anni non si vedeva dalle parti del Diavolo: una squadra che sembrava sconnessa e che piano piano ha risalito la corrente. All'inizio della ripresa ci ha pensato Leao a suonare la carica e poi il punto del pari lo ha firmato capitan Calabria.

Il tecnico del Milan ha buttato anche un occhio alla Supercoppa Italiana del 18 gennaio a Riyad contro l'Inter: "Adesso tutto sulla Supercoppa, faremo di tutto per farci trovare pronti".

Infine, sulla possibilità di intervenire sul mercato l'allenatore rossonero ha dichiarato: "La società si è già espressa, a breve recuperiamo Rebic e c'è Origi e spero di recuperare presto Ibrahimovic. Siamo pronti, non abbiamo mancanze nell'organico".