Il Milan frena anche a Lecce, Leao e Calabria evitano la sconfitta: il Napoli vola a +9 Il Milan non riesce a vincere in casa del Lecce e il Napoli vola a +9: le reti di Leao e Calabria evitano la sconfitta ai rossoneri nella ripresa, ma è una rimonta senza gioia.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan non riesce a vincere in casa del Lecce e il Napoli vola a +9. La squadra rossonera era sotto di due gol nel primo tempo e nella ripresa ha rimesso tutto in equilibrio ma non è riuscita a prendersi i 3 punti al Via del Mare e vede la vetta allontanarsi nuovamente. Con questo pareggio i campioni d'Italia in carica superano la Juventus, portandosi nuovamente al secondo posto in solitaria ma la testa della classifica è lontana.

La squadra salentina ha iniziato molto bene il match e ha trovato il gol subito. Errore grave di Kalulu in uscita, che ha regalato palla a Di Francesco: l’esterno giallorosso ha crossato in area e Theo Hernandez, per anticipare Blin, ha insaccato nella sua porta. Esplode il Via del Mare.

Il Milan non è riuscito a reagire e il Lecce ha sempre tenuto bene il campo, creando altri problemi alla retroguardia rossonera. A metà della prima frazione da un cross di Hjulmand è arrivato il raddoppio dei salentini: sulla palla alta del capitano si è tuffato Federico Baschirotto, che di testa ha colpito benissimo e ha mandato di nuovo la palla in buca.

Nella ripresa l'inerzia è cambiata per diversi motivi: Stefano Pioli ha cambiato un po' la sua squadra, il Lecce non poteva tenere i ritmi della prima frazione e il Milan doveva assolutamente reagire dopo 45′ tremendi. A dare il primo acuto è Leao, che ha riaperto la sfida con un dribbling secco ha supera Strefezza e ha sorpreso Falcone sul primo palo. Il portoghese ha partecipato a 13 gol (8 reti, 5 assist) in questo campionato, cinque in più che nelle prime 17 partite disputate nella scorsa stagione.

Il Diavolo ha rimesso in equilibrio la situazione al 70′ con il capitano Davide Calabria, che ha insaccato da pochi passi una sponda di Giroud su cross di Pobega dalla trequarti.

Nel finale ci sono diverse occasioni da entrambe le parti ma il risultato non cambia più. I rossoneri dopo la vittoria di Salerno non hanno più vinto in questo 2023 e la reazione attesa dall'eliminazione in Coppa Italia non è arrivata. Ottima prestazione del Lecce, che in questo nuovo anno non ha ancora perso e porta a casa ancora un risultato importante contro una big.

Il tabellino di Lecce-Milan

RETI: 3′ Hernandez (OG), 23′ Baschirotto, 58′ Leao, 70′ Calabria

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella (62′ Gallo); Gonzalez (62′ Maleh), Hjulmand, Blin; Strefezza (89′ Oudin), Colombo (72′ Persson), Di Francesco (72′ Banda). Allenatore: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez (46′ Dest); Bennacer, Pobega; Saelemaekers (46′ Messias), Brahim Diaz (69′ Origi), Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Daniele Orsato.